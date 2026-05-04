Киллера настигло прошлое

В Москве начался процесс по делу об убийствах, совершенных четверть века назад. По версии следствия, участник действовавшей в Татарстане группировки «29 комплекс» Алексей Олесик по заказу бывшего ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова ликвидировал криминального авторитета Айдара Исрафилова, а также участвовал в убийстве двух бандитов в ходе криминальных разборок. Подсудимый вину признал и заявил о раскаянии, но считает формулировки следствия неточными.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Бывший ректор Казанского государственного федерального университета Ильшат Гафуров

Московский городской суд 4 мая приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего участника действовавшей в Татарстане ОПГ «29 комплекс» Алексея Олесика. Ему вменяют участие в банде и преступном сообществе, три убийства, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и подделку документов.

Алексей Олесик числился в розыске с 2002 года, восемь лет спустя суд в Набережных Челнах заочно арестовал его, а задержать фигуранта удалось только в ноябре прошлого года.

Все это время он скрывался в Шахтах Ростовской области по поддельным документам на имя Алексея Черкасова и работал в отделе снабжения на заводе «Техмаш». Семью и детей он не завел, зато на работе характеризовался положительно, коллеги отзывались о нем как о ценном сотруднике. Жил тихо, за границу не ездил, только однажды побывал в Казахстане.

После задержания Олесик был доставлен в Москву. В январе 2026 года Басманный райсуд столицы продлил ему срок ареста. Уголовным делом занимался отдел по расследованию преступлений прошлых лет ГСУ СКР.

По материалам дела, в 1995 году Олесик устроился охранником в ЗАО «Охранное предприятие “Бас”» (позднее ЧОП «Бас»), которое было учреждено лидерами группировки «29 комплекс» Адыганом Саляховым (Алик Большой) и Айратом Шакировым (Шакирчик) для легализации оружия. До вступления в ОПГ в августе 1999 года Олесик был личным охранником Алика Большого. Став членом ОПГ, отмечается в обвинительном заключении, Олесик фактически дал согласие на участие в тяжких преступлениях в интересах преступного сообщества.

В то время речь в первую очередь шла об убийстве депутата из города Елабуги Айдара Исрафилова, возглавлявшего по совместительству, как считали в правоохранительных органах, группировку «Айдароновские».

По версии следствия, Исрафилов угрожал публично изобличить преступную деятельность тогдашнего главы Елабуги Ильшата Гафурова и руководителей ОПС «29 комплекс» Алика Большого и Шакирчика, а также намеревался избраться в Госдуму, чтобы получить больший политический вес, чем у господина Гафурова.

Последний не позднее августа 1999 года, как говорится в деле, решил устранить Исрафилова и обратился к бандитам, при этом исполнителю он обещал заплатить $100 тыс. Гангстеры согласились. Было решено совершить преступление именно в Москве, чтобы избежать резонанса в Татарстане.

По данным следствия, Саляхов поручил покушение подчиненной ему бригаде Рузаля Асадуллина (Рузалик), а тот, в свою очередь, перепоручил убийство своему подручному Алексею Олесику. Шакиров под предлогом встречи с журналистами уговорил Исрафилова выехать в Москву. Еще один охранник Саляхова Будилин приобрел автомобиль ВАЗ?2106, а самому Олесику Шакиров передал переделанный из газового пистолет калибра 9 мм с глушителем.

29 августа 1999 года Рузалик расположился в кафе на Ленинградском проспекте, неподалеку от стадиона ЦСКА. Увидев Исрафилова, он по телефону дал указание Олесику. Бандиты подъехали к жертве на машине, и Олесик расстрелял Исрафилова из пистолета.

В мае 2001 года, по версии следствия, внутри банды «29 комплекс» произошел раскол, переросший в вооруженное противостояние между Аликом Большим и его подчиненным Рузаликом. Последний узнал в сентябре 2001 года, что в Москву прибыли члены группировки Гурьев и Бондарев, поддерживавшие его противника Саляхова.

Асадуллин воспринял это как прямую угрозу собственной жизни и принял решение либо переманить их на свою сторону, либо убить. С этой целью он послал к ним семерых сподручных, в том числе Олесика, перешедшего на сторону Рузалика, а также Будилина и Беленко. 30 сентября ночью бандиты приехали в квартиру на Кустанайской улице, Беленко и Олесик зашли в квартиру, где Беленко и застрелил Гурьева и Бондарева. Остальные ожидали в подъезде или в машине. На следующий день трупы расчленили и спрятали неподалеку от деревни Семивраги Домодедовского района.

Пока прокурор читала обвинительное заключение фигурант выглядел задумчивым, как будто вспоминал описываемые события. Когда ему дали слово, Олесик заявил, что вину признает и раскаивается, однако считает многие формулировки следствия неточными. Он пообещал высказаться подробнее после того, как сторона обвинения завершит представлять свои доказательства. Следующее заседание назначено на 13 мая.

Беленко был ранее осужден за другие убийства. Сейчас он находится в зоне СВО и даже был представлен к ордену.

В мае 2025 года Ильшат Гафуров, после карьеры чиновника занявший должность ректора Казанского федерального университета, был приговорен к 22 годам колонии за убийство Исрафилова (апелляция снизила срок до 18 лет).

Он вину не признал. Адвокаты отмечали, что обвинение в отношении их подзащитного строится лишь на показаниях бывших лидеров оргпреступного сообщества «29 комплекс», в том числе Адыгана Саляхова, отбывающего длительный срок.

Ефим Брянцев