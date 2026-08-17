Участник банды «29 комплекс» приговорен к 19 годам колонии
Московский городской суд приговорил Алексея Олесика, бывшего участника действовавшей в Татарстане ОПГ «29 комплекс», к 19 годам колонии.
Ему вменяли в вину три убийства в 1999–2001 годах: заказное — депутата Айдара Исрафилова (по указанию экс-главы Елабуги Ильшата Гафурова) — и двух сообщников во время криминальных разборок. Скрываясь четверть века по поддельным документам в Шахтах Ростовской области, Олесик был задержан в ноябре 2025 года. Вину фигурант признал, но заявил, что следователи неверно изложили некоторые обстоятельства.
Ильшат Гафуров в мае 2025 года был приговорен к 22 годам колонии за убийство Исрафилова (позже срок снизили до 18 лет), вину он не признал.
Подробнее — в материале «Киллера настигло прошлое».
В Москве в мае 2026 года начался судебный процесс по делу Алексея Олесика, участника действовавшей в Татарстане группировки «29-й комплекс», обвиняемого в убийствах, совершенных в конце 1990-х годов.
По версии следствия, Алексей Олесик убил криминального авторитета Айдара Исрафилова по заказу бывшего ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, а также участвовал в убийстве двух других бандитов.
Адыган Саляхов (Алик Большой), один из лидеров «29-го комплекса», в 2021 году оформил явку с повинной, в которой сообщил, что организовал убийство Айдара Исрафилова в 1999 году по заказу Ильшата Гафурова, который на тот момент был главой Елабуги.
В 2023 году Савеловский райсуд Москвы приговорил Адыгана Саляхова к 25 годам колонии строгого режима за организацию убийства Айдара Исрафилова, добавив полтора года к уже отбываемому им сроку, что позволило ему претендовать на условно-досрочное освобождение.