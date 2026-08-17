Участник банды «29 комплекс» приговорен к 19 годам колонии

Московский городской суд приговорил Алексея Олесика, бывшего участника действовавшей в Татарстане ОПГ «29 комплекс», к 19 годам колонии.

Ему вменяли в вину три убийства в 1999–2001 годах: заказное — депутата Айдара Исрафилова (по указанию экс-главы Елабуги Ильшата Гафурова) — и двух сообщников во время криминальных разборок. Скрываясь четверть века по поддельным документам в Шахтах Ростовской области, Олесик был задержан в ноябре 2025 года. Вину фигурант признал, но заявил, что следователи неверно изложили некоторые обстоятельства.

Ильшат Гафуров в мае 2025 года был приговорен к 22 годам колонии за убийство Исрафилова (позже срок снизили до 18 лет), вину он не признал.

Подробнее — в материале «Киллера настигло прошлое».

Ефим Брянцев