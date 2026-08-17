ММК и Р7 будут совместно внедрять российское офисное программное обеспечение

Магнитогорский металлургический комбинат и разработчик офисной среды для совместной работы Р7 подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Его основная задача – внедрение отечественного офисного программного обеспечения в рамках программы импортозамещения ММК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Компании сформируют рабочие и экспертные группы, участники которых будут обмениваться опытом и прорабатывать вопросы внедрения российских цифровых решений. Р7 предоставит комбинату тестовые лицензии на свои продукты и доступ к интерактивным обучающим курсам.

«Переход на российское ПО сегодня – это критически важная задача для всей промышленности. Каждое внедрение такого масштаба – сложный процесс, требующий тонкой настройки под существующий ИТ-ландшафт предприятия. Сотрудничество напрямую с разработчиком дает нам неоспоримое преимущество. Мы получаем знания и экспертизу «из первых рук», что значительно повышает шансы на успех проекта и делает переход максимально комфортным для конечных пользователей», – отмечает главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов.

«Для Р7 это соглашение – новый закономерный шаг, как для ведущего разработчика офисного софта и решений для совместной работы. Мы получаем возможность масштабировать наш продукт на одном из ключевых предприятий российской экономики и укрепить свою экспертизу при работе со сложными промышленными объектами. Уверены, что сотрудничество с ММК станет ценным опытом и позволит обеспечить технологическую независимость и развитие отечественного программного обеспечения в самых разных отраслях», – комментирует генеральный директор Р7 Евгений Шелковников.

ПАО «ММК»