Гендиректор «Почты России» рассказал о работе компании с долгом

Гендиректор «Почты России» Михаил Волков рассказал «Ъ», что компания поменяла операционную траекторию, чтобы снизить свой чистый долг. По итогам 2025 года он составил 107,8 млрд руб. По словам господина Волкова, благодаря новой стратегии компания уже три года работает с операционной прибылью, а производительность труда выросла почти на 50%.

«По итогу шести месяцев 2026 года показатель EBITDA вырос на 10,3 млрд руб. и достиг уровня в 3,5 млрд. Я не создаю впечатление, что финансовое оздоровление завершено. Проценты и исторический долг продолжают давить на результат. Но операционную траекторию мы изменили и сделали это еще до того, как новый закон вступит в силу»,— сказал Михаил Волков.

Гендиректор «Почты России» также отметил, что в 2023 году компания запустила программу по реализации профильных активов на сумму более 50 млрд руб. Это также помогает «Почте России» инвестировать и сокращать долг. «Здесь особо подчеркну, что мы не ставим задачу "все распродать", чтобы просто погасить долг. Ведется очень большая и серьезная работа, основанная в первую очередь на понимании, чем мы управляем, как более эффективно организовать процессы»,— сказал Михаил Волков.

Подробнее читайте в интервью «Ъ» с гендиректором «Почты России».