Гендиректор «Почты России» рассказал о работе компании с долгом
Гендиректор «Почты России» Михаил Волков рассказал «Ъ», что компания поменяла операционную траекторию, чтобы снизить свой чистый долг. По итогам 2025 года он составил 107,8 млрд руб. По словам господина Волкова, благодаря новой стратегии компания уже три года работает с операционной прибылью, а производительность труда выросла почти на 50%.
«По итогу шести месяцев 2026 года показатель EBITDA вырос на 10,3 млрд руб. и достиг уровня в 3,5 млрд. Я не создаю впечатление, что финансовое оздоровление завершено. Проценты и исторический долг продолжают давить на результат. Но операционную траекторию мы изменили и сделали это еще до того, как новый закон вступит в силу»,— сказал Михаил Волков.
Гендиректор «Почты России» также отметил, что в 2023 году компания запустила программу по реализации профильных активов на сумму более 50 млрд руб. Это также помогает «Почте России» инвестировать и сокращать долг. «Здесь особо подчеркну, что мы не ставим задачу "все распродать", чтобы просто погасить долг. Ведется очень большая и серьезная работа, основанная в первую очередь на понимании, чем мы управляем, как более эффективно организовать процессы»,— сказал Михаил Волков.
Подробнее читайте в интервью «Ъ» с гендиректором «Почты России».
Михаил Волков занял должность генерального директора АО «Почта России» в декабре 2022 года, придя на этот пост после работы в «Альфа-банке», «ВТБ» и «Банке Москвы», а также в «Спортивных лотереях». Долг «Почты России» вырос на 29% в 2025 году, достигнув 107,8 млрд руб., а чистый убыток увеличился на 37% до 23,7 млрд руб., хотя ранее компания не раскрывала данные по чистому долгу.
В 2025 году выручка «Почты России» от продаж сократилась на 3% по сравнению с 2024 годом и составила 218,4 млрд руб. При этом операционные расходы за 2025 год остались на уровне 2024 года, что обусловлено программой финансового оздоровления и трансформации, позволившими оптимизировать затраты и повысить производительность труда на 10% при сокращении численности сотрудников на 13% до 211,6 тыс. человек. Также в 2025 году «Почта России» получила около 1,2 млрд руб. господдержки, включая 500 млн руб. бюджетных инвестиций на модернизацию сельских отделений.
Ранее, в 2024 году, продажа непрофильных активов и доли в «Почта банке» могла сократить долг компании на 30 млрд руб. В июне 2023 года Михаил Волков сообщал о планах получить около 3 млрд руб. от реализации непрофильных активов, в том числе рассматривался вариант продажи исторического офиса международного почтамта на Варшавском шоссе в Москве. В 2022 году компания получила убыток в 30,4 млрд руб., а ее долг составлял 133 млрд руб., при этом значительная часть долга не имела источников погашения.