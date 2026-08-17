ФАС проверит обоснованность роста цен на арматуру в России

Федеральная антимонопольная служба России направила производителям строительной арматуры запрос с требованием предоставить данные о росте цен внутри страны в текущем году.

Совместный мониторинг ведомства, Минстроя и Минпромторга зафиксировал повышение стоимости. Участники рынка связывают это изменение с дисбалансом спроса и предложения. В отчете указано, что рост строительной активности в этом году произошел на фоне низких складских запасов арматуры, которые были сформированы исходя из ожиданий участников рынка.

Строительные материалы включены в перечень товаров, по которым регулярно проводится контроль за динамикой цен.