Глава «Почты России» рассказал о планах по развитию трансграничной торговли

Гендиректор «Почты России» Михаил Волков рассказал в интервью «Ъ» о планах компании по развитию трансграничной торговли. В частности, «Почта» недавно запустила прямой железнодорожный обмен с Китаем. По его словам, это стало «прицельным ответом на запрос рынка».

В ближайшее время «Почта» запланировала еще несколько очень важных проектов, уточнил господин Волков. «Это наша большая зона роста, чтобы российскому предпринимателю было удобно и комфортно масштабировать свой бизнес не только на территории своего региона, России, но и была возможность выйти на зарубежные рынки»,— пояснил он.

Гендиректор «Почты России» ожидает увеличения доли независимых селлеров и интернет-магазинов, а также «роста трансграна в целом». Он уточнил, что в разных странах доля заказов физлиц с иностранных торговых площадок достигает 15%, в России — 3%.

«Есть большие перспективы в этом сегменте, но многое зависит от госрегулирования. Какие действия будут предприниматься для борьбы с серым импортом, как государство стратегически видит баланс поддержания доступности товаров народного потребления и развития собственного производства. Как построено регулирование рынка электронной коммерции и развития логистики»,— отметил он.

Подробнее читайте в интервью «Ъ» с гендиректором «Почты России».