Глава «Почты России» рассказал о планах по развитию трансграничной торговли
Гендиректор «Почты России» Михаил Волков рассказал в интервью «Ъ» о планах компании по развитию трансграничной торговли. В частности, «Почта» недавно запустила прямой железнодорожный обмен с Китаем. По его словам, это стало «прицельным ответом на запрос рынка».
В ближайшее время «Почта» запланировала еще несколько очень важных проектов, уточнил господин Волков. «Это наша большая зона роста, чтобы российскому предпринимателю было удобно и комфортно масштабировать свой бизнес не только на территории своего региона, России, но и была возможность выйти на зарубежные рынки»,— пояснил он.
Гендиректор «Почты России» ожидает увеличения доли независимых селлеров и интернет-магазинов, а также «роста трансграна в целом». Он уточнил, что в разных странах доля заказов физлиц с иностранных торговых площадок достигает 15%, в России — 3%.
«Есть большие перспективы в этом сегменте, но многое зависит от госрегулирования. Какие действия будут предприниматься для борьбы с серым импортом, как государство стратегически видит баланс поддержания доступности товаров народного потребления и развития собственного производства. Как построено регулирование рынка электронной коммерции и развития логистики»,— отметил он.
Подробнее читайте в интервью «Ъ» с гендиректором «Почты России».
Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков ранее, с 2017 года, занимал должность заместителя генерального директора компании по операционному управлению и розничной торговле, а в 2021 году возглавил ООО «Спортивные лотереи», распространяющее «Национальную лотерею». В декабре 2022 года правительство согласовало его кандидатуру на пост гендиректора «Почты России», куда он перешел из «Спортивных лотерей».
В 2025 году рынок трансграничной торговли вырос на 20–30%, что связано с укреплением рубля и стремлением маркетплейсов увеличить долю зарубежных продавцов. При этом количество зарубежных онлайн-заказов увеличилось на 33% год к году, хотя средний чек сократился до 16,5 тыс. руб. Китай формирует 90% от совокупного денежного и 98% натурального объема трансграничных заказов.
«Почта России» активно трансформирует свои процессы и логистику под требования рынка, фокусируясь на малых и средних предпринимателях. Компания запустила несколько тысяч объектов микрофулфилмента для продавцов, с планами кратного увеличения их числа.