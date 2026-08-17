Глава «Почты России» рассказал “Ъ” о реформах и сотрудничестве с Wildberries

Господин Волков также рассказал, за счет чего удалось переломить тенденцию падающей выручки, как компания решает вопрос исторически высокого долга, какие направления развития считаются приоритетными и обсуждаются ли акционерные или партнерские форматы с маркетплейсами, в том числе с Wildberries.

— Единственный источник, из которого я слышал про это «поручение», Bloomberg. Так что, если совсем коротко ответить на ваш вопрос, нет, таких поручений нет. Но я бы хотел сказать о другом: произошедшее с Wildberries — это трагедия. По-другому к этому относиться невозможно. Пострадали люди, мы все переживаем и очень сочувствуем нашим коллегам.

А что касается инфраструктуры, то здесь важно отметить существенный момент. «Почта России» — это в первую очередь сортировка, так называемая концепция «чистого пола». Товар быстро зашел — отсортировался — ушел, не должно быть зоны хранения. У маркетплейсов другой формат, им нужен фулфилмент, хранение, огромные склады. У нас крупнейший сортировочный центр — что-то около 20 тыс. квадратных метров. У Wildberries — сто-, двеститысячники. Совершенно разные подходы.

В то же время рынок сегодня столкнулся с новым вызовом — необходимы решения по распределенной и защищенной логистике для устойчивого развития электронной коммерции. Центры обработки заказов рядом с селлером, децентрализованное хранение без потери скорости и т. д., то есть как раз небольшие объекты.

Что касается взаимодействия, то мы работаем со всеми — Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Авито» и так далее. Но 60% и даже больше всего нашего объема приходится на множество малых и средних предпринимателей. Изначально, как и сейчас, «Почта России» существует для физических лиц и большого количества предприятий малого и среднего бизнеса. Так что мы активно взаимодействуем с селлерами. В том числе работаем и для компаний, которые являются клиентами маркетплейсов и сталкиваются с задачами, как более эффективно привезти товар, переместить внутри страны, хранить, довести до конечного покупателя. По всем этим вопросам мы стараемся максимально снять головную боль с предпринимателей.

Мы сотрудничаем со всеми и планируем и дальше усиливать это направление. Уже действуют несколько тысяч объектов микрофулфилмента для селлеров. Планируем кратно увеличить их количество.

Подробнее — в интервью “Ъ”.