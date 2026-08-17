Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Алгоритмы соцсетей перестраивают работу мозга. Именно поэтому пользователи могут чувствовать себя плохо. Подробную статью об этом опубликовало издание Quartz со ссылкой на исследования нейробиологов и психологов. Специалисты вновь пришли к выводу, что социальные сети не просто показывают контент — они целенаправленно воздействуют на организм, провоцируя вовлеченность. Лайки, бесконечный скролл и персонализированные ленты активируют те же нейронные цепи вознаграждения, что и азартные игры или психоактивные вещества, выяснили ученые из Университета штата Мичиган. Изменение активности различных зон головного мозга приводит к снижению способности концентрироваться, повышенной импульсивности и эмоциональной нестабильности.

Алгоритмы обучаются на каждом клике, паузе и прокрутке. Так они выявляют триггеры гнева, страха, зависти или любопытства, а затем предлагают все больше подобного контента. Непрерывная новизна формирует зависимость от свежих стимулов. После этого погружаться в медленные и глубокие задачи становится сложнее. У подростков, которые проверяют соцсети более 15 раз в день, фиксируют изменения чувствительности зон мозга, отвечающих за принятие решений и регуляцию эмоций.

Мозг начинает ожидать мгновенной отдачи и избегать длительной концентрации. Кроме того, свет экранов по ночам нарушает выработку мелатонина, что ухудшает сон. Соцсети также эксплуатируют социальное сравнение и страх отвержения, заставляя пользователей постоянно искать одобрения. В результате растут риск выгорания, компульсивного поведения и ощущение потери контроля над собственным вниманием и эмоциями.

Конечно, люди не перестанут пользоваться соцсетями. Но все более важным становится вопрос экологичности их использования. Растет популярность продуктов, направленных на формирование более здоровых отношений с гаджетами: приложений с таймерами, физических боксов, в которых можно запирать смартфон, и даже кубов, блокирующих доступ к выбранным соцсетям, если пользователь удаляется от телефона, оставляя его дома.

Яна Лубнина