Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

До середины XVIII века море считалось грязным и опасным. Нырять в мутную соленую воду по собственной воле могли только рыбаки и матросы, готовые рискнуть собственной жизнью за гроши. Все изменилось в 1750 году, когда британский врач Ричард Рассел написал диссертацию об использовании морской воды при заболеваниях лимфатических узлов. По мнению Рассела, если регулярно купаться в море и пить соленую воду, болезни непременно отступят. Свой кабинет он обустроил в Брайтоне, на побережье, и пациентов отправлял на пляжи.

Англичанам понравилось: плавание оказалось куда приятнее пилюль. Правда, еще более 100 лет оно оставалось процедурой непростой. Чопорные англичане заходили в воду из фургонов, загнанных на мелководье, а женщины еще и в полном костюме — от белья до башмаков. Но больше всех повезло Брайтону: из заштатного городка он превратился в фешенебельный курорт. Приятное с полезным — всегда бы так.

Павел Шинский