Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tibor Bognar / Photononstop / AFP Фото: Tibor Bognar / Photononstop / AFP

Долгожданный Гуггенхайм Абу-Даби откроет свои двери на острове Саадият 11 декабря — так сообщил Департамент культуры и туризма этого эмирата. Планы по расширению сети Гуггенхайма на ОАЭ были представлены еще в 2006 году, но стоимость проекта так и не была раскрыта. Его разработал ныне покойный канадско-американский архитектор Фрэнк Гери. Он станет, как лирично выражаются американские эксперты, «самой большой звездой в созвездии музеев Гуггенхайма, охватывающем четыре страны, присоединившись к флагману в Нью-Йорке и форпостам в Венеции и Бильбао».

Гуггенхайм Абу-Даби расположен в пешей доступности от Лувра Абу-Даби, открывшегося в 2017 году, а также недавно открывшихся Национального музея Зайеда и Музея естественной истории. Музей состоит из 30 галерей, объединенных центральным атриумом. Их общая площадь составляет 11,6 тыс. кв. м внутреннего выставочного пространства и 23 тыс. квадратных метров открытого пространства. Экспозиция будет ротировать коллекцию произведений современного искусства — в основном это будут работы художников из Западной, Северной Африки и Южной Азии, созданные начиная с 1960 года. Работы будут сгруппированы тематически, в том числе по географии, языку и перемещению.

Стефани Розенталь, директор проекта Гуггенхайма в Абу-Даби, так написала о своем новом детище в соцсетях: «Наша команда превратилась в одну из самых удивительно разнообразных групп, с которыми я когда-либо работала, объединяя уникальные культуры, дисциплины и взгляды. Вместе мы преодолели сложные вызовы, адаптировались к постоянным изменениям и достигли выдающихся вех».

Возведение нового музея сопровождалось серией скандалов и протестов. Главный из них был связан с использованием труда мигрантов на строительстве. В 2009 году правозащитники выступили с протестами. В 2010-м из проекта вышел его вдохновитель Томас Кренц, бывший директор Фонда Гуггенхайма. В марте 2011 года более 130 художников, кураторов и искусствоведов объявили бойкот музею. Они писали: «Те, кто работает с кирпичами и известковым раствором, заслуживают не меньшего уважения, чем те, кто работает с фотоаппаратами и кистями». И все же — ждем открытия.

Дмитрий Буткевич