Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Бегуна Уилсона Кипкетера знает весь мир. На дистанции 800 м ему не было равных. Он владел мировым рекордом 13 лет, побеждал на крупнейших турнирах, трижды становился чемпионом мира. Но дотянуться до главной награды — олимпийского золота — так и не смог. Первой Олимпиадой атлета, родившегося в Кении, должна была стать Атланта. Мало кто сомневался, что Кипкетер воспользуется своим шансом: в 1996 году он был на пике формы. Но в США звездный спортсмен не попал, поскольку менял спортивное гражданство с кенийского на датское, а бюрократическая волокита не позволила ему выступить.

Казалось, это просто отложит победу. Но спустя четыре года в Сиднее, куда Уилсон приехал главным фаворитом, грянула сенсация. Кенийский датчанин на своей коронной дистанции уступил немцу Нильсу Шуману шесть сотых секунды и остался с серебром. Пресса называла это провалом, но позже Кипкетер рассказал о проблемах со здоровьем. За месяц до турнира он надорвал икроножную мышцу, а во время поездки в Кению перенес малярию.

Следующей попыткой подняться на высшую ступень олимпийского пьедестала для Кипкетера стали Афины. И там российский бегун Юрий Борзаковский подарил нам чудо, завоевав первую и пока единственную олимпийскую золотую медаль нашей страны на дистанции 800 м. Кипкетер в итоге остался лишь третьим. Спустя год он завершил спортивную карьеру. Позже в одном из интервью он назовет себя неидеальным чемпионом. Хотя его достижения и рекорды помнят до сих пор.

Владимир Осипов