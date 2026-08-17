«Этот кроссовер на наших дорогах — довольно редкая птица»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Hongqi Фото: пресс-служба Hongqi

Думаю, не я один обратил внимание, что вечером на Тверской улице черных седанов Hongqi сегодня столько же, сколько когда-то министерских «Волг» или, если брать относительно недавнее время, Audi A6. Может быть, дело в характерных задних фонарях в виде орлиных крыльев, которые для марки разработал бывший дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор: они сразу делают этот китайский премиум узнаваемым в потоке.

Но кроссовер Hongqi HS3 на наших дорогах — довольно редкая птица. Вероятно, потому, что марка у нас пока больше воспринимается как корпоративный представительский транспорт. Hongqi HS3 относят к компактным кроссоверам, хотя по размеру кузова он превосходит, например, хорошо знакомые нам Geely Atlas или Chery Tiggo 7. Но этот автомобиль — наглядный пример того, что премиальность определяется не габаритами, а деталями, из которых складывается общее ощущение.

Например, тем, как тяжело, солидно и с усилием открывается дверь. Или рулем — не квадратным, не восьмиугольным и даже не подрезанным снизу, а просто круглым. Приборы здесь не для красоты, а для пользы, со сверхчеткой графикой. Экраны аккуратно вписаны в интерьер, а не торчат, как айпады на подставках. Огромный люк над головой можно открывать на любой скорости, и ветер при этом не хлопает по ушам.

Салон неожиданно не черный и не коричневый, а затянут в кожу, где деликатно сочетаются оливковый и бежевый цвета. Мотор — солидного рабочего объема, а не тот, который выжимает лошадиные силы с помощью всевозможных наддувов. Подвеска без пинков проглатывает дорожные неровности и лежачих полицейских, но кроссовер при этом остается идеально управляемым. Казалось бы, реализовать все вышеперечисленное не так уж сложно — бери и делай. Но почему-то подобное удается немногим. А из официально представленных сегодня на нашем рынке марок — практически никому.

Дмитрий Гронский