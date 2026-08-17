Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Еще недавно идеальный офис будущего выглядел как большой улей: никаких кабинетов, все рядом, идеи рождаются у кофемашины, а команда постоянно на связи. Но оказалось, что мозг человека не всегда разделяет этот восторг, а некоторые привычные способы повысить продуктивность, наоборот, мешают работать. Их перечисляет Popular Science.

Открытые офисы обещали больше общения и быстрый обмен идеями. Но исследования показали неожиданное: после перехода в open space сотрудники не стали чаще разговаривать лично. Наоборот, они начали больше переписываться в чатах и по почте, стараясь защититься от постоянного шума и отвлекающих факторов. В одной из работ ученые обнаружили, что после перехода в открытый офис количество личного общения снизилось примерно на 70%.

Еще один миф — многозадачность. Нам кажется, что мы умеем одновременно отвечать на письма, записывать важные идеи на встрече или выполнять другую сложную работу. Но мозг в таких условиях теряет концентрацию. Исследования показывают, что люди, которые часто работают в режиме многозадачности, хуже фильтруют информацию и справляются с задачами, требующими пристального внимания.

На третьем месте — любимый всеми брейншторм. Кажется, что лучшие идеи рождаются коллективно. Но и здесь все не так однозначно. Мозг становится смелее, когда получает возможность уединиться и поработать без давления чужих идей и оценок. Групповые обсуждения, как считают ученые, могут мешать творчеству: человек начинает подстраиваться под мнение других и бояться предлагать необычные решения. Похоже, продуктивность будущего — это не больше встреч и контроля, а умение дать мозгу главное: время спокойно подумать.

Анна Кулецкая