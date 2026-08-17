Футболист «Кальяри» Трепи попал в реанимацию после потери сознания в бассейне

Французский нападающий итальянского футбольного клуба «Кальяри» Яэль Трепи был госпитализирован после того, как чуть не утонул в бассейне. Об этом сообщает газета Unione Sarda.

По данным источника, инцидент произошел в воскресенье на вилле на Сардинии, где 20-летний игрок проводил свой выходной. Отмечается, что он потерял сознание в бассейне. В экстренном порядке его госпитализировали на вертолете. Сейчас Яэль Трепи находится в отделении интенсивной терапии.

«Мы находимся в постоянном контакте с врачами и семьей игрока, а также внимательно следим за динамикой его состояния. В данный момент мысли ''Кальяри'' с Яэлем и его семьей. Мы также просим проявить уважение к их частной жизни и предоставим любые обновления по мере их появления»,— говорится в заявлении клуба.

Яэль Трепи является воспитанником «Кальяри». С 2026 года он выступает за основную команду. В прошлом сезоне форвард провел за клуб восемь матчей и отметился одним забитым мячом.

Арнольд Кабанов