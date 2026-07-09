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Арестованы активы семьи бывшего главы кассационного суда Ефанова

Октябрьский районный суд Самары наложил обеспечительные меры на имущество семьи бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова, включая недвижимость и транспорт его близких, а также запретил ему выезд из страны. Под ограничения попали несколько объектов недвижимости у экс-судьи и его жены, около 20 квартир, земельных участков и коммерческих помещений, оформленных на сына и невестку, а также автомобили BMW, Lexus и Land Rover.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Генпрокуратура считает, что Александр Ефанов использовал свои полномочия для продвижения интересов по выводу земель лесного фонда из-под охраны в Самаре. Надзор утверждает, что судебные решения создали условия для передачи тысяч гектаров под застройку и последующего перехода части участков к связанным с ним лицам.

По данным Генпрокуратуры, действия Ефанова нанесли государству ущерб примерно на 1,2 млрд руб. В связи с этим иск был подан для взыскания средств через арест активов семьи бывшего судьи.

Андрей Сазонов