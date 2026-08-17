Подача горячей воды отложена в 106 домах Челябинска

Пятый этап испытаний тепловых сетей на прочность и плотность затронул более 1000 зданий, включая многоквартирные дома, детские сады, школы и больницы. По его результатам выявлено 153 повреждения, сообщает пресс-служба «УСТЭК-Челябинск».

Чтобы устранить повреждения на сетях, теплоэнергетики заменяют дефектные участки на новые. На местах работают 49 ремонтных бригад и 151 единица спецтехники. Подача теплоносителя восстановлена в большинстве домов. Оставшиеся 106 объектов будут подключены не позднее 25 августа.

Алиса Дубинец