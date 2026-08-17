Посольство РФ назвало решение Швеции по загранпаспортам искусственным барьером
Российское посольство в Стокгольме заявило, что страны ЕС создают искусственные барьеры для россиян. Так дипмиссия прокомментировала решение Швеции с 1 октября прекратить признавать выданные в России заграничные паспорта без биометрии.
«Считаем это решение очередным искусственным барьером для российских граждан», — заявили «РИА Новости» в посольстве.
Дипломаты отметили, что подобный шаг со стороны шведских властей не стал неожиданностью и соответствует общей тенденции стран Евросоюза по отказу от старых образцов документов. В посольстве подчеркнули, что многие россияне уже учли новые требования при оформлении новых паспортов, однако для части граждан возникнут дополнительные сложности.
Дипмиссия заверила, что окажет содействие гражданам в решении вопросов, связанных с новыми правилами въезда и пребывания в стране.
Еврокомиссия сообщила, что с октября, помимо Швеции, Бельгия, Нидерланды и Люксембург перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта сроком действия пять лет.
Эксперт Российского союза туроператоров Егор Кайль рекомендует россиянам заранее оформлять загранпаспорта с биометрией, поскольку всё больше европейских стран не признают российские загранпаспорта старого типа.
Тенденция к сокращению числа европейских стран, принимающих российские пятилетние паспорта, очевидна, что может привести к проблемам с уже полученными визами и купленными билетами.
В ноябре 2025 года Еврокомиссия ужесточила правила выдачи виз россиянам в шенгенскую зону, к которой относится и Швейцария, а с 15 июня 2026 года Россия изменила порядок пересечения границы для дипломатов стран Евросоюза, обязав их оформлять уведомления о поездках.