Посольство РФ назвало решение Швеции по загранпаспортам искусственным барьером

Российское посольство в Стокгольме заявило, что страны ЕС создают искусственные барьеры для россиян. Так дипмиссия прокомментировала решение Швеции с 1 октября прекратить признавать выданные в России заграничные паспорта без биометрии.

«Считаем это решение очередным искусственным барьером для российских граждан», — заявили «РИА Новости» в посольстве.

Дипломаты отметили, что подобный шаг со стороны шведских властей не стал неожиданностью и соответствует общей тенденции стран Евросоюза по отказу от старых образцов документов. В посольстве подчеркнули, что многие россияне уже учли новые требования при оформлении новых паспортов, однако для части граждан возникнут дополнительные сложности.

Дипмиссия заверила, что окажет содействие гражданам в решении вопросов, связанных с новыми правилами въезда и пребывания в стране.

Еврокомиссия сообщила, что с октября, помимо Швеции, Бельгия, Нидерланды и Люксембург перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта сроком действия пять лет.