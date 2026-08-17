Россияне с октября не смогут въехать еще в четыре страны ЕС по пятилетнему загранпаспорту

Швеция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург с 1 октября перестанут признавать российские небиометрические (старого образца, пятилетние) загранпаспорта, следует из заявления Еврокомиссии.

Власти Швеции пообещали до конца 2026 года пускать россиян с такими документами в страну, если шенгенская виза или ВНЖ были получены до 1 октября.

Ассоциация туроператоров России отметила, что «после вступления новых ограничений в силу небиометрические российские загранпаспорта не будут признаваться уже в 15 европейских странах». Пятилетние загранпаспорта России ранее перестали принимать Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, Чехия и Эстония.