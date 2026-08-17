«Почта России» прокомментировала сообщения о планах сдать инфраструктуру Wildberries

Гендиректор «Почты России» Михаил Волков в интервью “Ъ” прокомментировал информацию Bloomberg о том, что правительство обсуждает передачу инфраструктуры «Почты» для поддержки селлеров Wildberries, пострадавших от атак БПЛА. Господин Волков заявил, что власти такого поручения не давали. Он также назвал трагедией атаки на склады маркетплейса.

Михаил Волков пояснил “Ъ” , что у «Почты России» и Wildberries «совершенно разные подходы» к использованию инфраструктуры. «"Почта России" — это в первую очередь сортировка, так называемая концепция "чистого пола". Товар быстро зашел — отсортировался — ушел, не должно быть зоны хранения. У маркетплейсов другой формат, им нужен фулфилмент, хранение, огромные склады. У нас крупнейший сортировочный центр — что-то около 20 тыс. квадратных метров. У Wildberries — сто-, двеститысячники»,— уточнил господин Волков.

Подробнее читайте в интервью “Ъ” с гендиректором «Почты России».