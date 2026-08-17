Челябинский суд вернул иск УК «Алого поля» к застройщику

Арбитражный суд Челябинской области вернул иск ООО «Алое поле-Сервис», содержащего жилой комплекс «Алое поле», к застройщику ООО «Южуралспецмонтажстрой». Компания требовала обязать ответчика закончить благоустройство кровли на четвертом этаже, сообщает пресс-служба суда.

В жилом комплексе на крыше четвертого этажа предусмотрено открытое пространство с детской площадкой. УК требовала, чтобы девелопер восстановил имеющиеся на ней объекты в соответствии с проектом и в течение десяти дней передал результаты работ. Суд не стал рассматривать дело, поскольку «Алое поле-Сервис» не предоставило доказательства уплаты госпошлины и не уточнило требования к застройщику. Истцу дважды продлевали срок для устранения этих нарушений, однако никаких действий с его стороны предпринято не было.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Алое поле-Сервис» зарегистрировано в Челябинске в 2023 году. Принадлежит Льву Манкевичу, директором является Юлия Калевич. ООО «Южуралспецмонтажстрой» зарегистрировано в Челябинске в 2015 году. Учредителями указаны Анна, Сергей и Иван Манкевичи, а также Игорь Вахтинский и Михаил Лукашкин. Директором является Иван Манкевич.

Виталина Ярховска