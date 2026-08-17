Бархатный сезон меняет привычное

Индия, Ливия и Казахстанский Алтай: россияне начали активно готовиться к бархатному сезону. И среди популярных, но серьезно подорожавших направлений вроде Турции, в топ выбились необычные варианты. А часто даже экзотичные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

До бархатного сезона уже рукой подать, а, значит, у многих россиян стартовал сезонный квест: поймать последние теплые отпускные дни, выгодные цены и лучшие варианты размещения. Сентябрь, согласно опросам «Работа.ру» входит в тройку популярных месяцев для отпуска. Возглавляет список направлений «близкая и понятная Турция», говорит независимый трэвел-аналитик Игорь Блинов:

«Направления стандартные. Явным лидером остается Турция. Египет постепенно набирает популярность, но основной спрос, скорее всего, придется на середину октября. Я бы также отметил Абхазию — в этом году она показывает рост».

От поездок в Абхазию путешественников не останавливает даже местный топливный кризис — собаку колбасой не напугать, резюмируют собеседники “Ъ FM”. При этом в мае-июне турпоток в республику вырос на четверть — направление стало основной альтернативой Крыму и Сочи. А вот в страны Персидского залива россияне ехать опасаются. На этом фоне в соцсетях развернулась агрессивная пиар-кампания с горячими предложениями, отмечает гендиректор Space Travel Артур Мурадян:

«Ситуация с направлениями на Ближнем Востоке восстанавливается. Эмираты только входят в полноценное расписание на бархатный сезон, поэтому, скорее всего, даже будет наблюдаться небольшой дефицит провозных мощностей. При довольно низких ценах на сентябрь это может стать сюрпризом для тех, кто решит поехать. Начинаются продажи Вьетнама. Состоятельные туристы уже планируют не только отдых на Мальдивах в бархатный сезон, но и заранее бронируют ноябрьские школьные каникулы».

В топе спроса оказалась и Черногория из-за последнего безвизового сезона. А Египет открыл путешественникам средиземноморские курорты в Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн запустят прямые рейсы, отмечает директор по развитию компании «Я-Туроператор» Виктор Куликов:

«Мне даже самому интересно, будет ли это направление востребовано у российских туристов. Речь идет о Ливии, о городке Левами, который больше известен историкам как место одного из крупнейших сражений союзников с немцами во время Второй мировой войны. Рядом находятся другие туристически интересные места Ливии, в том числе античные города. В каком-то смысле это такая итальянская история: очень красивое побережье».

При этом резко вырос спрос и на туризм экскурсионный, продолжает Виктор Куликов:

«Очень серьезно прибавил Китай, и на бархатный сезон там, думаю, будет ажиотаж среди экскурсионных туристов. Традиционно растет Средняя Азия. Дагестан прежде всего — хедлайнер, он продолжает расти. Там, по крайней мере, уже проданы буквально все квоты по направлениям. Ну и традиционно много лет растет Индия. Медленно, но стабильно развивается и Казахстан. Дошло до того, что у нас уже начинаются туры в Восточно-Казахстанскую область, на казахский Алтай. Я недавно смотрел: перелет в одну сторону стоит 14 тыс. руб.».

На планы отдыхающих сейчас влияет и падение рубля, говорит гендиректор Space Travel Артур Мурадян:

«Массовые направления — Турция, Юго-Восточная Азия, Эмираты. Объемы здесь очень чувствительны к колебаниям национальной валюты, и впервые за год она находится в довольно сильном тренде к снижению своей покупательной способности. Это может скорректировать те ожидания, которые сейчас формируются. Но во многом есть ощущение, что бархатный сезон все равно будет активным. Если никаких новых эксцессов в отношениях между США и Ираном не произойдет, перевозки пока заявлены в значительно меньшем объеме, а спрос на август уже достаточно высокий. Поэтому возможен ажиотаж».

По оценкам OneTwoTrip, на зарубежные поездки этой осенью приходится половина всех отельных бронирований. В топ самых востребованных направлений вошли Турция, Италия, Таиланд, Китай и Япония.

Екатерина Вихарева