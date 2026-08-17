Бывшего директора «ТНС энерго» приговорили к 18 годам за хищение 15 млрд рублей

Тверской районный суд Москвы признал виновным в мошенничестве и организации преступного сообщества бывшего гендиректора холдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова. Его приговорили к 18 годам колонии строгого режима и назначили штраф 850 млн руб. Суд также запретил осужденному занимать руководящие посты в коммерческих организациях, сообщило «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Дело связано с выводом средств, полученных от клиентов «ТНС энерго» и дочерней «ТНС энерго Нижний Новгород» в 2011-2020 годах. Следствие установило, что топ-менеджеры головной компании вместо того, чтобы расплачиваться с поставщиком, переводили деньги в другие компании, в том числе на Кипре. Всего таким образом вывели 15 млрд руб.

Гособвинение запрашивало для бывшего главы холдинга 18 лет колонии и сроки от 16 до 17 лет еще трем фигурантам. Еще один подсудимый по делу получил шесть лет колонии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Энергетика высшей посадки».

Никита Черненко