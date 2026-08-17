Бывшего директора «ТНС энерго» приговорили к 18 годам за хищение 15 млрд рублей
Тверской районный суд Москвы признал виновным в мошенничестве и организации преступного сообщества бывшего гендиректора холдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова. Его приговорили к 18 годам колонии строгого режима и назначили штраф 850 млн руб. Суд также запретил осужденному занимать руководящие посты в коммерческих организациях, сообщило «РИА Новости».
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Дело связано с выводом средств, полученных от клиентов «ТНС энерго» и дочерней «ТНС энерго Нижний Новгород» в 2011-2020 годах. Следствие установило, что топ-менеджеры головной компании вместо того, чтобы расплачиваться с поставщиком, переводили деньги в другие компании, в том числе на Кипре. Всего таким образом вывели 15 млрд руб.
Гособвинение запрашивало для бывшего главы холдинга 18 лет колонии и сроки от 16 до 17 лет еще трем фигурантам. Еще один подсудимый по делу получил шесть лет колонии.
Подробнее — в материале «Ъ» «Энергетика высшей посадки».
Расследование уголовного дела о масштабных хищениях с участием Дмитрия Аржанова и его подчиненных следственный департамент МВД начал 22 октября 2020 года.
Изначально дело было возбуждено по факту особо крупного мошенничества, но затем обвинение было ужесточено до организации преступного сообщества с использованием служебного положения.
В рамках дела бывший гендиректор АО МЭК Джамил Дашин, который был деловым партнером Дмитрия Аржанова, заключил досудебное соглашение со следствием и дал подробные показания на своего патрона и бывших топ-менеджеров «ТНС энерго».
30 июня 2025 года Тверской суд Москвы в особом порядке приговорил Джамила Дашина к шести годам колонии строгого режима, но Мосгорсуд оставил наказание в силе, изменив текст приговора.