«Противостояние "Балтики" и "Спартака" неожиданно стало значимым событием»

После четвертого тура РПЛ единоличным лидером футбольного чемпионата остался «Краснодар». Южане обыграли Ахмат с минимальным счетом (1:0). В трех очках от лидера расположились сразу три команды: «Зенит», «Спартак» и «Динамо» (Махачкала).

Противостояние «Балтики» и «Спартака» для футбольного чемпионата страны как-то неожиданно стало событием значимым, ведь команда Андрея Талалаева начала регулярно обыгрывать красно-белых. Поэтому неудивительно, что на трибунах в Калининграде сбиралось почти 27 тыс. человек. Но в этот раз сенсации не случилось, хотя свой гол «Балтика» забила. Причем опять после того как мяч из аута бросил Бевеев — 1:1 после первого тайма, а во втором болельщики увидели победный гол в исполнении «Спартака».

Концовка матча, конечно, была яркой и напряженной, но отыграться «Балтика» уже не смогла. После финального свистка главный тренер хозяев Андрей Талалаев предъявлял претензии к судейству:

«Я первый раз видел, как "Спартак" затягивает время в этом чемпионате. Если они претенденты на чемпионство — ну, дай бог им. И еще один момент: хотелось бы вместе с Мажичем пересмотреть матч и посмотреть, сколько быстрых атак во втором тайме сорвали спартаковцы и были ли за это показаны желтые карточки.

Когда все быстрые атаки срываются во втором тайме фолами, но за это не дают карточек, а предупреждение получает тренер за то, что он на это указывает, — значит, вот так мы будем идти дальше».

Эта победа подняла «Спартак» на третье место в турнирной таблице РПЛ. Лишь по дополнительным показателям красно-белых опережает «Зенит», который после поражения от «Родины» одержал уверенную победу над московским «Динамо» (3:0). Александр Соболев сделал дубль. И после финального свистка нападающий открыто говорил, что игроки команды очень хотели реабилитироваться перед болельщиками за неудачу:

«Тут скрывать нечего: проиграли "Родине" дома, перед своими болельщиками, и, можно сказать, было даже немного стыдно. Сегодня приехало "Динамо", и другого варианта, кроме как победить, у нас не было. Мы были в долгу перед болельщиками, поэтому должны были побеждать во что бы то ни стало».

Но успех «Зенита» в рамках четвертого тура предсказать было несложно. А вот то, что творит на старте сезона махачкалинское «Динамо» под руководством Вадима Евсеева, для многих стало неожиданностью. Три победы в четырех матчах и место среди лидеров в турнирной таблице. Причем Махачкала играет в атаку, и победа над «Крыльями Советов» была одержана с крупным счетом (4:1). Четвертый мяч Гамид Агаларов забил в компенсированное время, когда вопрос с победителем уже был решен. Четыре мяча в ворота соперника в четвертом туре больше не забила ни одна команда. Сразу после этой победы динамовцы из Махачкалы ненадолго вышли на третью позицию и главный тренер команды Вадим Евсеев отреагировал на это с иронией:

«Ну, надо — сейчас пойдем, сфотографируем и повесим у себя там, в Махачкале. Будем радоваться. В следующем туре будем играть с чемпионом не этого сезона, а предыдущего — с "Краснодаром", который сейчас лидирует.

Представляете, какая вывеска будет? "Краснодар" — на первом, Махачкала — пока на третьем».

На этой неделе российского футбола будет много. С 18 августа начнутся встречи Кубка России. А затем в выходные болельщиков ждет пятый тур РПЛ, где вишенкой на торте будет противостояние «Спартака» и «Зенита» вечером 23 августа.

Владимир Осипов