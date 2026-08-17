Мантуров призвал компании организовывать ясли для детей сотрудников

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что российским компаниям по возможности надо организовывать ясли или центры дневного пребывания для детей сотрудников. Это поможет работникам совмещать работу и уход за детьми, считает господин Мантуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Денис Мантуров и вице-премьер Татьяна Голикова провели совещание по демографии. Они поручили министерствам, регионам, госкорпорациям «Ростех» и «Росатом» расширять меры поддержки для сотрудников с детьми.

«При необходимости и возможности компаниям следует организовывать такие форматы (для детей.— "Ъ") непосредственно у себя на территории. Это позволит сотрудникам совмещать работу с уходом за детьми и не ставить семью перед выбором между рождением ребенка и продолжением профессиональной деятельности»,— уверен господин Мантуров (цитата по сайту правительства).

С 1 сентября 2026 года работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до трех лет. Сейчас такая гарантия распространяется на беременных и женщин с детьми до полутора лет. Июльский опрос Уральского федуниверситета показал, что корпоративные меры поддержки могут повлиять на решение о рождении детей примерно у трети россиян.