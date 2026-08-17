В РСТ порекомендовали россиянам заранее оформлять загранпаспорт с биометрией

Россиянам лучше заранее оформлять загранпаспорт с биометрией, поскольку все больше европейских стран не признают российские загранпаспорта старого типа, оформляемые на пять лет. Об этом «РИА Новости» сообщил эксперт Российского союза туроператоров (РСТ) Егор Кайль.

«Лучше оформить второй паспорт заранее, чтобы не оказаться в ситуации, когда виза уже получена, билеты куплены, а страна назначения или транзита изменила правила признания документов, — сказал господин Кайль. — Тенденция очевидна: количество европейских стран, принимающих российские пятилетние паспорта, сокращается».

Сегодня Еврокомиссия сообщила, что с октября Швеция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта. Ассоциация туроператоров России подсчитала, что россиян с загранпаспортами старого образца не будут пускать уже в 15 европейских стран. Среди них — Германия, Дания, Исландия, Латвия, Польша, Румыния, Франция, Эстония и другие.