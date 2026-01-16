Спикеры заксобраний Черноземья не смогли попасть в топ-20 годового медиарейтинга

Ни один из председателей законодательных собраний шести регионов Черноземья не вошел в первую двадцатку общероссийского медиарейтинга глав региональных парламентов по итогам 2025 года. Рейтинг предоставила независимая российская исследовательская компания в области СМИ «Медиалогия».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Лучший результат среди черноземных спикеров показал председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, занявший 23-е место в рейтинге с медиаиндексом 25 595,3 (показатель качественного состояния информационного поля в СМИ). Спикер поднялся за год на одну позицию. Председатель липецкого облсовета Владимир Сериков остался на 34-й строчке (19 032,4). Глава орловского облсовета Леонид Музалевский опустился на две строки — до 44-го места (15 388,9). Спикер Белгородской областной думы Юрий Клепиков улучшил позицию, поднявшись на шесть пунктов — до 45-го места (14 484,4).

Юрий Матузов (Воронежская область) и Николай Жеребилов (Курская область), избранные в 2025 году, заняли 56-е (8 414,8) и 80-е (2 319,7) места соответственно.

Общероссийский рейтинг возглавили председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов (251 173,8), спикер заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский (177 257,5) и глава Московской областной думы Игорь Брынцалов (165 860,3). Рейтинг построен на основе анализа более 108 тыс. российских СМИ за период с января по декабрь 2025 года.

В декабре прошлого года «Медиалогия» сообщала, что в Черноземье наиболее цитируемым главой заксобрания стал глава воронежской облдумы Юрий Матузов. В общем рейтинге он занял 17-ю строчку.

Ульяна Ларионова