Россиянина задержали в Египте за нарушение норм ислама

В Шарм-эль-Шейхе египетские власти задержали гражданина России С. А. Миронова. Он находится под стражей в рамках судебного разбирательства, сообщили «РИА Новости» в посольстве России в Египте.

По данным дипломатического представительства, россиянину вменяют нарушение правил поведения, принятых в исламе.

Российские дипломаты рассчитывают, что по итогам разбирательства обвинения с россиянина будут сняты и он сможет вернуться в Россию. Консульские сотрудники следят за развитием ситуации и поддерживают связь с египетскими компетентными органами и родственниками задержанного.