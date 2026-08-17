РБК: Минсельхоз предложил меры поддержки аграриев из-за ограничения экспорта

Минсельхоз рассматривает пролонгацию льготных кредитов для поддержки аграриев, сообщает РБК со ссылкой на источники. Дополнительные меры поддержки обсуждаются на фоне ограничения экспорта зерна, пишет издание.

По данным РБК, эту тему подняли на совещании, прошедшем в министерстве 12 августа. В числе обсуждаемых мер:

пролонгация на срок до года льготных краткосрочных кредитов в регионах с профицитом зерна (в первую очередь речь о южных регионах);

субсидии производителям зерна;

проведение закупочных зерновых интервенций.

Зерновые интервенции государство применяет для стабилизации рынка, когда цены на зерно снижаются. По словам источника РБК, государственный агент по проведению интервенций — Объединенная зерновая компания (ОЗК) — уже приступил к поиску свободных мощностей хранения. В пресс-службе ОЗК эту информацию подтвердили. О каких объемах закупочных интервенций идет речь, не уточняется.

За прошедшую неделю пшеница в России подешевела на 2–2,8%, ячмень — на 5,6%. Установившиеся значения — минимальные с мая 2024 года. Так рынок отреагировал на вывод из строя зерновых терминалов в Новороссийске и резкое падение экспорта. Цены на пшеницу из других стран при этом активно растут.

Подробности — в материале «Ъ» «Зерно упало в цене».