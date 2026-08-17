Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Зерно упало в цене

Цены на пшеницу и ячмень за неделю потеряли 2–5,6%

В России активизировалось снижение цен на зерно. Пшеница за неделю подешевела внутри страны на 2–2,8%, а ячмень — на 5,6%. Установившиеся значения — минимальные с мая 2024 года. Так рынок отреагировал на вывод из строя зерновых терминалов в Новороссийске и резкое падение экспорта. Цены на пшеницу из других стран в мире в то же время активно растут.

Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Средняя стоимость пшеницы третьего класса в России на неделе 10–16 августа составила 11,5 тыс. руб. за тонну, сократившись на 2,8% за семь дней, подсчитали в «Совэконе». Для четвертого класса аналогичное падение составило 3,1%, до 11 тыс. руб. за тонну, пятого — 2%, до 10 тыс. руб. Ячмень на внутреннем рынке за неделю подешевел на 5,6%, до 9,7 тыс. руб. Год к году стоимость пшеницы четвертого класса опустилась на 24%. Достигнутые значения на минимальном уровне с мая 2024 года, следует из материалов «Совэкона».

Согласно KSM, на юге страны пшеница третьего класса за месяц подешевела на 15,4%, до 13 тыс. руб. за тонну, четвертого — на 12%, до 12,5 тыс. руб. Ячмень потерял в цене 16%. Индекс пшеницы Национальной товарной биржи на 14 августа составил 13,4 тыс. руб. при условиях поставки в порт Новороссийск. Значение сократилось на 2,6% за неделю и на 20,7% год к году. В период 12–14 августа значение не обновлялось, что, вероятно, связано с отсутствием достаточного количества сделок.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов связывает выраженное снижение стоимости зерна в России на минувшей неделе с реакцией рынка на приостановку работы всех трех терминалов в порту Новороссийск.

Об этом заявляли ГК «Дело» и «Деметра-Холдинг». Портовая инфраструктура Новороссийска была повреждена вслед за выбытием из строя терминалов в порту Тамань и ограничением судоходства в Азовском море. Господин Сизов поясняет, что цены на зерно в портах на минувшей неделе не были установлены из-за отсутствия закупок. Аграрии недовольны текущим уровнем цен и по возможности откладывают реализацию зерна, отмечают в «Совэконе». Дополнительно сказывается наполненность элеваторов в портах при отсутствии отгрузок.

Логистические ограничения приводят к резкому падению экспорта. В Институте конъюнктуры аграрного рынка ранее предполагали, что в августе поставки пшеницы за рубеж сократятся более чем на 30% год к году (см. “Ъ” от 5 августа). Аналитики начали пересматривать прогнозы и относительно всего года. Так, Минсельхоз США (USDA, один из ориентиров для мировых рынков) в последнем обзоре сократил прогноз на сезон-2025/26 с 47,5 млн до 46 млн тонн, связав это в первую очередь с блокировкой портов. Год к году в этом случае падение составит 4,2%.

Частично экспортные потоки перестраиваются.

В Поволжье, согласно наблюдениям «Совэкона», спрос на зерно сейчас превышает показатели других регионов. Андрей Сизов связывает это с поставками в Иран. Традиционно страна импортировала основные объемы через порты Оманского и Персидского заливов, но сейчас поставки остановлены из-за блокады США. Значимость поставок зерна через Каспийское море возросла.

Как падала стоимость пшеницы и ячменя на внутреннем рынке

Согласно оценке аналитиков «Прозерно», Иран за истекший период июля—августа стал вторым по объему покупателем российского зерна. Совокупный объем поставок достиг 273,1 тыс. тонн. 69,2% этого объема сформировала кукуруза, 19,3% — ячмень, 11,5% — пшеница. Также в пятерку ключевых покупателей российского зерна в начале сельскохозяйственного года, согласно «Прозерно», вошли Египет, Кения, Судан и Саудовская Аравия.

Андрей Сизов сомневается, что цикл падения цен на пшеницу и ячмень в России вскоре остановится. Участники внутреннего рынка, по его словам, сейчас также не планируют наращивать закупки продукции в свете низкой доступности заемного финансирования и ожиданий дальнейшего снижения цен.

В мире ограничение поставок из России приводит к увеличению стоимости пшеницы из других стран. Согласно USDA, на 12 августа экспортная стоимость продукции из Евросоюза составила $262 за тонну, увеличившись за месяц на 10,6%. Канадская пшеница подорожала на 7,4%, до $292 за тонну, американская — на 8,8%, до $321. Для России значение, напротив, снизилось на 1,3%, до $224 за тонну.

Александра Мерцалова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд