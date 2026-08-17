Зерно упало в цене

В России активизировалось снижение цен на зерно. Пшеница за неделю подешевела внутри страны на 2–2,8%, а ячмень — на 5,6%. Установившиеся значения — минимальные с мая 2024 года. Так рынок отреагировал на вывод из строя зерновых терминалов в Новороссийске и резкое падение экспорта. Цены на пшеницу из других стран в мире в то же время активно растут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Средняя стоимость пшеницы третьего класса в России на неделе 10–16 августа составила 11,5 тыс. руб. за тонну, сократившись на 2,8% за семь дней, подсчитали в «Совэконе». Для четвертого класса аналогичное падение составило 3,1%, до 11 тыс. руб. за тонну, пятого — 2%, до 10 тыс. руб. Ячмень на внутреннем рынке за неделю подешевел на 5,6%, до 9,7 тыс. руб. Год к году стоимость пшеницы четвертого класса опустилась на 24%. Достигнутые значения на минимальном уровне с мая 2024 года, следует из материалов «Совэкона».

Согласно KSM, на юге страны пшеница третьего класса за месяц подешевела на 15,4%, до 13 тыс. руб. за тонну, четвертого — на 12%, до 12,5 тыс. руб. Ячмень потерял в цене 16%. Индекс пшеницы Национальной товарной биржи на 14 августа составил 13,4 тыс. руб. при условиях поставки в порт Новороссийск. Значение сократилось на 2,6% за неделю и на 20,7% год к году. В период 12–14 августа значение не обновлялось, что, вероятно, связано с отсутствием достаточного количества сделок.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов связывает выраженное снижение стоимости зерна в России на минувшей неделе с реакцией рынка на приостановку работы всех трех терминалов в порту Новороссийск.

Об этом заявляли ГК «Дело» и «Деметра-Холдинг». Портовая инфраструктура Новороссийска была повреждена вслед за выбытием из строя терминалов в порту Тамань и ограничением судоходства в Азовском море. Господин Сизов поясняет, что цены на зерно в портах на минувшей неделе не были установлены из-за отсутствия закупок. Аграрии недовольны текущим уровнем цен и по возможности откладывают реализацию зерна, отмечают в «Совэконе». Дополнительно сказывается наполненность элеваторов в портах при отсутствии отгрузок.

Логистические ограничения приводят к резкому падению экспорта. В Институте конъюнктуры аграрного рынка ранее предполагали, что в августе поставки пшеницы за рубеж сократятся более чем на 30% год к году (см. “Ъ” от 5 августа). Аналитики начали пересматривать прогнозы и относительно всего года. Так, Минсельхоз США (USDA, один из ориентиров для мировых рынков) в последнем обзоре сократил прогноз на сезон-2025/26 с 47,5 млн до 46 млн тонн, связав это в первую очередь с блокировкой портов. Год к году в этом случае падение составит 4,2%.

Частично экспортные потоки перестраиваются.

В Поволжье, согласно наблюдениям «Совэкона», спрос на зерно сейчас превышает показатели других регионов. Андрей Сизов связывает это с поставками в Иран. Традиционно страна импортировала основные объемы через порты Оманского и Персидского заливов, но сейчас поставки остановлены из-за блокады США. Значимость поставок зерна через Каспийское море возросла.

Согласно оценке аналитиков «Прозерно», Иран за истекший период июля—августа стал вторым по объему покупателем российского зерна. Совокупный объем поставок достиг 273,1 тыс. тонн. 69,2% этого объема сформировала кукуруза, 19,3% — ячмень, 11,5% — пшеница. Также в пятерку ключевых покупателей российского зерна в начале сельскохозяйственного года, согласно «Прозерно», вошли Египет, Кения, Судан и Саудовская Аравия.

Андрей Сизов сомневается, что цикл падения цен на пшеницу и ячмень в России вскоре остановится. Участники внутреннего рынка, по его словам, сейчас также не планируют наращивать закупки продукции в свете низкой доступности заемного финансирования и ожиданий дальнейшего снижения цен.

В мире ограничение поставок из России приводит к увеличению стоимости пшеницы из других стран. Согласно USDA, на 12 августа экспортная стоимость продукции из Евросоюза составила $262 за тонну, увеличившись за месяц на 10,6%. Канадская пшеница подорожала на 7,4%, до $292 за тонну, американская — на 8,8%, до $321. Для России значение, напротив, снизилось на 1,3%, до $224 за тонну.

Александра Мерцалова