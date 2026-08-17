Бастрыкину доложат по делу о нападении собаки на девочку в Воткинске

Председатель СКР Александр Бастрыкин получит доклад по уголовному делу о нападении собаки на ребенка в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Напомним, собака напала на девочку в субботу, 15 августа. Несовершеннолетняя получила тяжелые травмы в области головы, ее прооперировали и направили в Ижевск. Собаку отогнали жильцы близлежащих домов, услышавшие крики. Животное после нападения изолировали местные жители. Собаку вывезли за пределы города.

СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных.