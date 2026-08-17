СК завел дело после нападения собаки на ребенка в Воткинске

СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело после нападения собаки на ребенка в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Первый и Южный посёлок | Воткинск» Фото: «Первый и Южный посёлок | Воткинск»

Животное напало на девочку 15 августа. Она получила тяжелые травмы в области головы. В посте местного сообщества «Первый и Южный поселок | Воткинск» во «ВКонтакте» говорится, что ребенок получил рваные раны. Отогнать собаку выбежали жильцы ближайших домов, услышавшие крики.

Несовершеннолетнюю прооперировали и направили в Ижевск. Собаку после нападения изолировали местные жители. Ее вывезли за пределы города. В посте допускается, что собака не безнадзорная, у нее есть ошейник. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных.