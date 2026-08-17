«Это крайне неблагоприятно для доллара, но позитивно для золота»

Сегодня поговорим об общей диспозиции на глобальных рынках. Здесь явно выражены две тенденции. На мировом рынке после серии негативной статистики началось ослабление американского доллара. Индекс американской валюты опустился ниже 100 пунктов, падение продолжается: сегодня он снизился на 0,3%. Евро вышел на уровень 1,1607. И главная проблема даже не в слабых макроэкономических данных, а в том, что на фоне этой статистики данные по инфляции на прошлой неделе оказались ниже ожиданий. Розничные продажи также были хуже прогнозов. Судя по недельным обращениям за пособиями по безработице в США, по рынку труда тоже вышла не очень хорошая статистика. Как ситуация на мировом рынке отразится на инвесторах? На какие активы стоит обратить внимание? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: На этом фоне доходность десятилетних американских казначейских облигаций остается высокой — 4,70% на закрытии и около 4,68% сегодня. Для Казначейства это неблагоприятный сигнал. Казалось бы, на фоне слабой статистики рынок должен закладывать снижение ставки Федрезерва. Но дальние облигации этого не отражают: расширение спредов говорит о росте системных рисков в США, инфляционных ожиданий и тревог вокруг мирового долгового рынка. Обычно рост доходности поддерживает доллар, но сейчас слабеют и облигации, и американская валюта. Это крайне неблагоприятно для доллара и, наоборот, позитивно для золота и серебра. Золото уже стоит $4,46 тыс. за унцию. При росте системных рисков инвесторы традиционно уходят в активы, не зависящие от состояния государственных финансов, прежде всего в золото и другие драгметаллы.

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