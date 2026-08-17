Работу озерского производителя масла приостановили из-за нарушений

Озерский городской суд признал ООО «Ру.Милк» (Озерск) виновным в повторном нарушении ветеринарных правил (ч. 1.1 ст. 10.6 КоАП РФ). Деятельность производителя сливочного масла приостановили на 30 суток, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Предприятие с 2023 года уже неоднократно привлекали к ответственности за нарушения ветеринарных правил и требований технических регламентов (ч. 1 ст. 10.6, ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ). За выпуск фальсифицированной продукции организацию штрафовали, ей выдавали предостережения, а масло лишали декларации о соответствии. В апреле компания вновь получила штраф в размере 30 тыс. руб. за поставку такого товара в социальные учреждения страны. Однако 27 июля инспекторы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора во время проверки вновь нашли нарушения в деятельности предприятия. Так, сотрудники организации гасили ветеринарные документы без фактического осмотра продукции и вносили фиктивные данные во ФГИС «Меркурий». Ведомство обратилось в суд, сообщив о повторяющемся несоблюдении требований закона со стороны компании. Суд приостановил работу предприятия на месяц. Организация работает в одном помещении с ООО «Велда», деятельность которого приостановлена на 30 суток.

Виталина Ярховска