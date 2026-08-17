В Приангарье восемь выходов медведей к людям зафиксировано в выходные

На территории Иркутской области за минувшие выходные зафиксировано восемь выходов медведей к людям, сообщает ГУ МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По данным полиции, четыре случая выхода медведей произошли в Братске и Братском районе. В поселке Прибойный хищник проник на дачный участок и повредил пасеку, в поселке Наратай медведь забрался в домовладение и напал на собаку. Аналогичные случаи зафиксированы в садоводстве «Ручей» и в районе Братского Взморья.

В Нижнеилимском районе граждане видели двух медведей в садоводстве «Таежный», столько же — у СНТ «Заречные дачи», еще одного зверя местные жители заметили на улице Родниковой Железногорска–Илимского.

В МВД уточнили, что одного медведя ликвидировали после сообщений о неоднократных выходах к людям вблизи СНТ «Родник».

Александра Стрелкова