Основатель «Рольфа» Сергей Петров заочно приговорен к девяти годам колонии

Черемушкинский суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима основателя крупнейшего автодилера России «Рольф», экс-депутата Госдумы Сергея Петрова. Как сообщает корреспондент “Ъ”, он был признан виновным в незаконном выводе за рубеж около 4 млрд руб. Кроме того, суд наложил на Петрова штраф в размере 800 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Петров (фото 2005 года)

Фото: Михаил Почуев / Коммерсантъ Сергей Петров (фото 2005 года)

Фото: Михаил Почуев / Коммерсантъ

Двое предполагаемых сообщников, Татьяна Луковецкая и Георгия Кафкалия, осуждены на восемь с половиной лет заключения каждый. Процесс проходил заочно, так все фигуранты находятся за границей.

По данным следствия, преступление было совершено в 2014 году, когда 3,938 млрд руб. компании «Рольф», полученных от коммерческой деятельности, по подложному договору купли-продажи акций ЗАО «Рольф Эстейт» были выведены в Австрию. Следствие трактовало действия подсудимых как совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с предоставлением заведомо подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Защита заявляла об отсутствии в действиях подсудимых состава преступления и просила их оправдать.

В сентябре 2023 года Черемушкинский суд отправил в колонию на восемь с половиной лет за хищение 2 млрд руб. у компании «Рольф» экс-гендиректора компании «Рольф Эстейт» Анатолия Кайро.

Подробнее — в материале «Дело "Рольфа" доехало к сроку».

Мария Локотецкая