Основатель «Рольфа» Сергей Петров заочно приговорен к девяти годам колонии
Черемушкинский суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима основателя крупнейшего автодилера России «Рольф», экс-депутата Госдумы Сергея Петрова. Как сообщает корреспондент “Ъ”, он был признан виновным в незаконном выводе за рубеж около 4 млрд руб. Кроме того, суд наложил на Петрова штраф в размере 800 тыс. руб.
Сергей Петров (фото 2005 года)
Фото: Михаил Почуев / Коммерсантъ
Двое предполагаемых сообщников, Татьяна Луковецкая и Георгия Кафкалия, осуждены на восемь с половиной лет заключения каждый. Процесс проходил заочно, так все фигуранты находятся за границей.
По данным следствия, преступление было совершено в 2014 году, когда 3,938 млрд руб. компании «Рольф», полученных от коммерческой деятельности, по подложному договору купли-продажи акций ЗАО «Рольф Эстейт» были выведены в Австрию. Следствие трактовало действия подсудимых как совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с предоставлением заведомо подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Защита заявляла об отсутствии в действиях подсудимых состава преступления и просила их оправдать.
В сентябре 2023 года Черемушкинский суд отправил в колонию на восемь с половиной лет за хищение 2 млрд руб. у компании «Рольф» экс-гендиректора компании «Рольф Эстейт» Анатолия Кайро.
Подробнее — в материале «Дело "Рольфа" доехало к сроку».
В феврале 2020 года Химкинский городской суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства почти 20 млрд рублей с основателя «Рольфа» Сергея Петрова. В феврале 2024 года Московский районный суд Санкт-Петербурга конфисковал акции группы «Рольф» в доход государства, поскольку Сергей Петров руководил компанией в период с 2007 по 2016 год, будучи депутатом Госдумы РФ, что являлось нарушением антикоррупционного законодательства.
В августе 2025 года в Черемушкинском суде столицы начался заочный процесс по уголовному делу Сергея Петрова, экс-гендиректора «Рольфа» Татьяны Луковецкой и главы офшорной компании Panabel Limited Георгии Кафкалии. Все фигуранты были заочно арестованы в 2019 году и с тех пор не появлялись в России. Защита Петрова и других обвиняемых настаивает на их невиновности, утверждая, что отсутствует событие преступления и имеются противоречия в деле, в частности, в отношении суммы ущерба.
Ранее, в феврале 2025 года, Черемушкинский суд Москвы уже осудил на восемь с половиной лет колонии общего режима экс-гендиректора компании «Рольф Эстейт» Анатолия Кайро, который, по версии следствия, был ключевым участником незаконной сделки по выводу средств в 2014 году. Кайро на момент возбуждения дела являлся гражданином Украины. Он отрицал мнимый характер сделки и нарушение валютного законодательства, но его приговор был признан законным. Защита Кайро указывала на то, что он был осужден за вывод 1,9 млрд рублей, тогда как остальным фигурантам вменяют вывод около 4 млрд рублей.