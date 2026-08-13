Дело «Рольфа» доехало к сроку

Как стало известно “Ъ”, прокуратура потребовала приговорить к девяти с половиной годам колонии общего режима основателя крупнейшего автодилера России «Рольф», экс-депутата Госдумы Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж около 4 млрд руб. Для его троих предполагаемых сообщников обвинение потребовало назначить по девять лет заключения. Все фигуранты находятся за границей, их судят заочно, поэтому в колонии они не окажутся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель компании «Рольф» Сергей Петров

Фото: Михаил Почуев / Коммерсантъ Основатель компании «Рольф» Сергей Петров

Фото: Михаил Почуев / Коммерсантъ

Для того чтобы рассмотреть это уголовное дело по существу, судье Черемушкинского суда Москвы Людмиле Бондарь потребовался ровно год. До этого более полугода защита безуспешно пыталась добиться передачи дела в другой суд, считая, что в Черемушкинском разбирательство может быть предвзятым, так как в феврале 2025 года здесь уже осудили на восемь с половиной лет колонии экс-гендиректора компании «Рольф Эстейт» Анатолия Кайро, арестовав его в зале суда. На сегодняшний момент он единственный из фигурантов, кто реально оказался на скамье подсудимых.

Остальных фигурантов расследования арестовали в 2019 году заочно. Бывший председатель совета директоров группы компаний «Рольф» Сергей Петров в настоящее время проживает в Австрии, экс-гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая — в Испании, а глава офшорной компании Panabel Limited Георгий Кафкалия — на Кипре.

Во время прений сторон, которые на днях прошли в Черемушкинском суде, прокуратура потребовала приговорить главного фигуранта Сергея Петрова к девяти с половиной годам лишения свободы со штрафом в 900 тыс. руб., а остальным подсудимым назначить по девять лет колонии со штрафами в 500 тыс. руб.

Это практически максимальное наказание по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с предоставлением заведомо подложных документов), которая предусматривает от пяти до десяти лет заключения.

Речь в уголовном деле идет о выводе в 2014 году из компании «Рольф» почти 4 млрд руб., полученных от коммерческой деятельности.

Преступление, по версии следствия, было совершено в составе преступной группы, в которую, помимо господина Сергея Петрова, вошли Татьяна Луковецкая, Георгий Кафкалия и Анатолий Кайро. Для совершения преступления сообщники изготовили подложный договор купли-продажи о приобретении «Рольфом» у «Панабел лимитед» акций ЗАО «Рольф Эстейт» (его возглавлял господин Кайро) за 3 млрд 938 тыс. руб. Деньги через подконтрольный господину Петрову КБ «Капитал-Москва» ушли на счет кипрской фирмы, открытый отделением Райффайзенбанка в Австрии.

Впоследствии, по данным следствия, через подконтрольные Сергею Петрову иностранные организации деньги поступили самому основателю компании-дилера. Согласно заключению комиссионной финансовой экспертизы, проведенной Финансовым университетом при правительстве РФ, стоимость акций не превышала одного рубля, так как, по информации следствия, активы компании «Рольф Эстейт» находились в залоге. По данным прокуратуры, подсудимые «не могли не знать» о низкой стоимости ценных бумаг, а значит, совершали незаконные действия умышленно.

Адвокаты подсудимых просили подзащитных оправдать, утверждая, что в деле нет ни состава, ни события преступления. Они настаивали, что в деле содержится масса противоречий. Так, господин Кайро, по их словам, был осужден за вывод за границу вдвое меньшей суммы — 1,9 млрд руб., тогда как остальным вменили в вину почему-то вывод около 4 млрд руб., хотя дело основано на одних и тех же документах. Как заявила “Ъ” адвокат госпожи Луковецкой Ольга Артюхова, суд ограничил защиту по времени представления доказательств, не дав предъявить альтернативное заключение специалиста о стоимости акций.

Защита Сергея Петрова ссылалась на то, что бизнесмен был в свое время снят с международного розыска по линии Интерпола, поскольку по нормам австрийского законодательства вменяемые ему в вину действия вообще не являются уголовно наказуемыми.

Ранее, в феврале 2020 года, Химкинский городской суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры к господину Петрову обратил в доход государства акции компании «Рольф» стоимостью почти 20 млрд руб. Через четыре года, в феврале 2024 года, Московский районный суд Санкт-Петербурга изъял оставшиеся акции группы компаний «Рольф» в доход государства. Основанием для этого стало нарушение антикоррупционного законодательства, а именно то обстоятельство, что господин Петров руководил компанией, будучи одновременно в 2007–2016 годах депутатом Госдумы РФ.

В том же 2024 году активы ГК у Росимущества за 34,8 млрд руб. выкупило АО «Автомобильные технологии» бизнесмена Умара Кремлева. В 2024 году основатель автодилера сообщил, что намерен добиваться компенсации за национализацию его бизнеса в России. Он подал иск в Комитет по правам человека ООН, о дальнейшей судьбе которого не сообщалось.

Приговор господину Петрову и другим фигурантам Черемушкинский суд Москвы огласит 17 августа.

Мария Локотецкая