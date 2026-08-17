Власти Казахстана отрицают массовую блокировку аккаунтов СМИ и блогеров

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева не подтвердила информацию о том, что в стране массово блокируют аккаунты СМИ и блогеров в соцсетях. По ее словам, государство такими блокировками не занимается. Кроме того, подобное наносит ущерб самим госорганам, уверяет министр.

В начале августа портал Techora сообщил, что в Казахстане произошла серия блокировок аккаунтов в соцсетях, а также хакерских атак на сайты. Были затронуты аккаунты независимых СМИ, правозащитных организаций и журналистов.

Госпожа Балаева утверждает, что «государство не заинтересовано в подобных действиях и ограничении свободы слова и мнений». «Действия, которые могут быть восприняты как необоснованное ограничение профессиональной деятельности журналистов и блогеров либо свободы слова, наносят ущерб не только конкретным журналистам и блогерам, но и государственным органам... Министерство культуры и информации не осуществляет блокировку аккаунтов пользователей социальных сетей, в том числе СМИ и журналистов»,— прокомментировала министр в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Аида Балаева добавила, что подобные блокировки «являются явным инструментом дискредитации государства и его институтов». Она отметила, что это «особенно важно понимать в период избирательной кампании».

1 июля в Казахстане вступила в силу новая конституция, принятая по итогам мартовского референдума. Она предусматривает переход от двухпалатного к однопалатному парламенту (Курултаю). 23 августа пройдут выборы в Курултай. Также после вступления новой Конституции в силу прежние сроки действующего президента Касым-Жомарта Токаева обнулились, и он сможет баллотироваться на следующих выборах 2029 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Президент Казахстана решил править долго».