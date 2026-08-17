«Синие воротнички» позолотили

Уборщицы стоят дороже бухгалтеров. Миллион вакансий для синих воротничков опубликовали в канун осени работодатели, посчитали аналитики HH.ru. Больше всего востребованы водители, менеджеры по работе с клиентами и продавцы. Их готовы брать без опыта и на высокие оклады. Какой бюджет закладывает бизнес на рабочий персонал? И что хотят соискатели?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Дефицит рабочих больше всех ощущает Москва, подчеркивают собеседники “Ъ FM”. Деловой сезон начнется с острой нехватки обслуживающего персонала — студенты вернутся к учебе, а мигрантам, что еще остались, невыгодно работать в РФ. Они занимали 85% низкоквалифицированных вакансий. А россияне не готовы мести московские улицы даже за 100 тыс. руб., говорит сооснователь «Сервис Престиж», гендиректор консалтинговой компании КСП Михаил Харламов:

«Одно дело, когда ты просто моешь пол шваброй. Сейчас появилась вертикальная поломоечная машина, и начинается вот это: "Я к вам пойду, если вы устроите моих детей в детский сад, отправите в лагерь". Некоторые работодатели идут на такие манипуляции, потому что у них есть контракты. И тут не только дворники. Те, кто работает в офисных помещениях, сейчас в среднем получают 110-130 тыс. руб. на руки. В Москве для колледжей нам согласовали первый в России набор бюджетной группы на технологов клининговых компаний. Из 60 человек только три заявки от москвичей. Технолог в клининговой компании сейчас получает 200-300 тыс. руб.

Линейному персоналу предъявляют много требований. Плюс все хотят медицинскую страховку. И ты сидишь и думаешь: как из этой ситуации выйти?»

Ряд работодателей прибегает к серому рынку персонала, делятся собеседники “Ъ FM”. Но это ненадолго, проверок стало больше, а штрафы для юрлиц 100 тыс. руб. и вплоть до уголовной ответственности за неуплату страховых взносов за такого работника. С начала года в Москве закрылось 5% клининговых компаний, и этот тренд только нарастает. Непростая ситуации и в транспортной сфере: у водителей самая высокая медианная зарплата на рынке. Но их не найти утверждает управляющий директор «Такси-трейд» Александр Казаченко:

«Простои в таксопарках уже достигают 20-30%. Люди не идут работать. Им интересны либо добровольческие корпуса, где зарплаты 400-500 тыс. руб., либо тыловое обеспечение — туда тоже идут. Схема бизнеса такси сейчас меняется и, думаю, других предприятий: людей приглашают на работу по найму. В среднем зарплата в такси, если человек приходит, берет машину в аренду и после всех выплат получает 200-300 тыс. руб., предполагает работу по 12 часов в день. А если тебя приглашают на работу с зарплатой 200 тыс. руб. то восемь-девять часов в день будет потолком».

Продавцам-консультантам в московском регионе предлагают 120-150 тыс. руб. в месяц чистыми. На HH.ru сейчас опубликовано более 10 тыс. вакансий в этой сфере. А с осени наем станет еще дороже, подчеркивает коммерческий директор группы Verme Довар Исаков:

«С 1 сентября 2026 года ФНС и Минтруд запускают эксперимент по обелению аутсорса. Он затронет 30 компаний, работающих в сфере ритейла и e-commerce, в том числе всем известные продуктовые сети. Часть персонала, который сейчас работает через внешнего поставщика, будет замещаться внутренним набором — именно этого и добивался регулятор. Заказчиков обяжут платить до 75% налогов за поставщиков.

Скорее всего, это приведет к подорожанию классического аутсорса в среднем на 40% до 70%».

Но cервисные площадки уже повысили комиссию. И подбор персонала с начала года стал дороже почти на треть, делится директор мебельной фабрики «Уютная среда» Алексей Никонов:

«Сейчас подбор сотрудника стоит один его месячный оклад. В начале года это было где-то 70% — такая сумма была заложена у нас в бюджете. Расценки на подбор выросли примерно на 15%: разместить вакансии, посмотреть резюме. Но если у специалиста завышенные ожидания, мы не можем платить выше рынка».

А главный зарплатный конкурент бизнеса сейчас — государство. Упаковщикам, например, в среднем предлагают 93,5 тыс. руб. в месяц. А на складе армейских сухпайков — до 500 тыс. руб. за вахту в 45 смен. Оплачивают еще и проживание.

Аэлита Курмукова