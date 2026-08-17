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Голкипер «Тампы» Андрей Василевский возглавил рейтинг лучших вратарей НХЛ

На сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликован рейтинг лучших голкиперов среди действующих игроков. Российский вратарь «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский занял в нем первое место.

Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters

Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters

По итогам прошлого сезона Василевский во второй раз в карьере стал обладателем Vezina Trophy — награды, вручаемой лучшему голкиперу регулярного чемпионата. В 58 матчах он одержал 39 побед, став лучшим по этому показателю. Вратарь «Лайтнинг» в среднем пропускал по 2,12 шайбы за игру и отражал 91,2% бросков.

Всего в перечень лучших вратарей вошли десять хоккеистов. Третье место в нем занял Игорь Шестеркин из «Нью-Йорк Рейнджерс». Илья Сорокин, представляющий «Нью-Йорк Айлендерс», расположился на четвертой строке. Их опередил победитель Олимпийских игр 2026 года в составе сборной США Коннор Хеллибайк, который выступает за «Виннипег Джетс».

Арнольд Кабанов

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