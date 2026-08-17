Неизвестные вели переписку с премьером Британии от лица главы аппарата Трампа
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем вел переписку с кем-то, выдававшим себя за главу аппарата Белого дома Сюзи Уайлз. Об этом написало издание Politico со ссылкой на источники. По их словам, господин Бернем некоторое время общался с фальшивой Уайлз, после чего заподозрил, что это не она. Один из источников сообщил, что речь идет о «нескольких сообщениях», которые не были сколько-то значимыми. Что именно обсуждалось в этой переписке, неизвестно.
Фото: Kin Cheung / AP
Как пишет Politico, в британском правительстве и в Белом доме ситуация вызвала большое беспокойство. Это не первый подобный случай, связанный с госпожой Уайлз, которую издание называет «одним из ближайших советников Трампа (президент США Дональд Трамп.— “Ъ”)». В прошлом году Белый дом и ФБР уже расследовали ситуацию, когда сенаторы, чиновники и представители бизнеса получали сообщения и звонки от кого-то, представлявшегося госпожой Уайлз. The Wall Street Journal тогда писала, что глава аппарата Белого дома рассказала коллегам о взломе ее телефона.
Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании 20 июля 2026 года, сменив на этом посту Кира Стармера, и сразу же провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили широкий круг вопросов, включая нефть Северного моря и торговлю.
Однако уже через 15 дней после вступления в должность, 5 августа 2026 года, Энди Бернем отправился в отпуск за границу, что вызвало значительный скандал в британских политических кругах и критику со стороны СМИ.
Сюзи Уайлз была назначена главой аппарата Белого дома в администрации Дональда Трампа в ноябре 2024 года, став первой женщиной на этом посту. В декабре 2025 года она дала интервью журналу Vanity Fair, в котором критически высказалась о Дональде Трампе, вице-президенте Джей Ди Вэнсе и Илоне Маске, но впоследствии заявила, что ее слова были вырваны из контекста, и получила поддержку от президента Трампа.