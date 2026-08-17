Неизвестные вели переписку с премьером Британии от лица главы аппарата Трампа

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем вел переписку с кем-то, выдававшим себя за главу аппарата Белого дома Сюзи Уайлз. Об этом написало издание Politico со ссылкой на источники. По их словам, господин Бернем некоторое время общался с фальшивой Уайлз, после чего заподозрил, что это не она. Один из источников сообщил, что речь идет о «нескольких сообщениях», которые не были сколько-то значимыми. Что именно обсуждалось в этой переписке, неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kin Cheung / AP Фото: Kin Cheung / AP

Как пишет Politico, в британском правительстве и в Белом доме ситуация вызвала большое беспокойство. Это не первый подобный случай, связанный с госпожой Уайлз, которую издание называет «одним из ближайших советников Трампа (президент США Дональд Трамп.— “Ъ”)». В прошлом году Белый дом и ФБР уже расследовали ситуацию, когда сенаторы, чиновники и представители бизнеса получали сообщения и звонки от кого-то, представлявшегося госпожой Уайлз. The Wall Street Journal тогда писала, что глава аппарата Белого дома рассказала коллегам о взломе ее телефона.

Яна Рождественская