Полугодовалый мальчик из ХМАО погиб в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

В Пышминском районе в результате аварии погиб шестимесячный ребенок. ДТП случилось 17 августа на 184 км трассы Екатеринбург — Тюмень, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, 35-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), управлявший автомобилем Exeed, ехал в сторону Екатеринбурга. Он выбрал небезопасную скорость и потерял контроль над машиной: автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

Травмы различной степени тяжести получили водитель, его 35-летняя супруга 1991 года рождения и их трехлетний сын. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Младший сын вылетел из салона при опрокидывании и скончался на месте до прибытия скорой помощи.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Ведется расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

Ирина Пичурина