Пожар после атаки БПЛА повредил 10% склада «Вайлдберриз» в Башкирии

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на логистический центр Wildberries в Чишминском районе привела к потере 20 тыс. кв. м складских мощностей, заявил на совещании правительства Башкирии глава региона Радий Хабиров. Общая площадь хаба, по его словам, составляет около 200 тыс. кв. м: таким образом, удалось сохранить около 90% объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Господин Хабиров поблагодарил за слаженную работу спасателей МЧС по Башкирии, регионального госкомитета по ЧС и экипажа вертолета Ка-32. Глава республики отметил, что вертолет для тушения пожара совершил 40 вылетов и вылил 200 тонн воды.

13 августа беспилотники ВСУ пытались атаковать объекты ООО «Газпром нефтехим Салават» и Wildberries. Как рассказывал Радий Хабиров, в нападении участвовал 21 беспилотник.

Подробнее о налете БПЛА — в статье «Ъ-Уфа» «Логистический теракт».

Идэль Гумеров