Логистический теракт

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту теракта, совершенного в Башкирии 13 августа. В четверг республику атаковал 21 беспилотник, большую часть которых, как заявил глава региона, сбили в промышленной зоне Салавата. Обломки одного БПЛА упали на территорию промзоны, вызвав пожар. Остальные дроны были нацелены на логистический центр Wildberries в Чишминском районе. В результате налета были ранены два человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В СКР квалифицировали налеты БПЛА на Башкирию как теракт

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ В СКР квалифицировали налеты БПЛА на Башкирию как теракт

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

13 августа Башкирию атаковал 21 беспилотник, 16 из них сбили в Салавате, сообщил в соцсетях глава республики Радий Хабиров. «Целью остальных стал логистический центр в Чишминском районе. Сейчас там тоже тушат пожар, в том числе привлекли наш пожарно-спасательный вертолет Ка-32»,— доложил он около полудня четверга. В результате атаки два человека получили ранения. Они находятся в больницах, где им оказывают всю необходимую помощь, подчеркнул глава региона.

В минздраве Башкирии «Ъ» сообщили, что пострадавших при атаке БПЛА госпитализировали и оказывают медицинскую помощь в полном объеме. Их жизням ничего не угрожает, подчеркнули в министерстве.

Подробности атаки на логистический центр сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ. По ее данным, из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где находится один из объектов компании, произошло возгорание. «На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности»,— отметили в пресс-службе, добавив, что «на указанном объекте хранение товаров не осуществляется».

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту террористической атаки, «совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в Чишминском районе» (ст. 205 УК РФ), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

СКР проведет полное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, отметила представитель ведомства. «Будут установлены конкретные лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к этому и другим аналогичным преступлениям»,— подчеркнула Светлана Петренко.

Прокуратура Башкирии, сообщила ее пресс-служба, взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. «Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям»,— пояснили в прокуратуре.

Сотрудники минэкологии Башкирии оценили качество воздуха в Салавате с помощью передвижной экологической лаборатории, сообщил министр природопользования и экологии Нияз Фазылов. Специалисты взяли пробы на наличие в воздухе бензола, диоксида серы, оксида углерода и сероводорода. По словам господина Фазылова, анализ отобранных мобильной лабораторией проб и показания автоматизированных систем, которые постоянно наблюдают за атмосферой, показали, что концентрации вредных веществ не превысили установленные нормы.

С начала августа в Башкирии десять раз объявлялась беспилотная, а в двух случаях — еще и ракетная опасность.

2 августа глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что «силами Минобороны, охраны предприятий и мобильных огневых групп «БАРСа» сбиты 25 БПЛА». Один из них сбили над промзоной Уфы. 5 августа история повторилась — обломки дрона вновь упали в уфимской промзоне. 9 августа, как сообщал госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям, в небе над Уфой были сбиты вражеские беспилотники. Один дрон попал в строящийся дом в Демском районе — задел башенный кран и упал на кровлю.

11 августа на оперативном совещании правительства Башкирии Радий Хабиров заявил, что атаки беспилотников не сказываются на объемах производства топлива в республике.

«Никакого спада производства автомобильного топлива не происходит. Если даже что-то повреждается, все своевременно ремонтируется»,— заявил господин Хабиров

Майя Иванова