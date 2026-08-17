На Южном Урале выявили более 300 правонарушений, совершенных мотоциклистами

На территории Челябинской области прошло масштабное мероприятие под названием «Мотоциклист». За пять дней его проведения сотрудники Госавтоинспекции пресекли более 300 нарушений ПДД, совершенных водителями мототранспорта, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

К административной ответственности привлекли 94 водителя, которые управляли транспортными средствами, не имея водительского удостоверения соответствующей категории.

Особое внимание инспекторов ДПС уделялось выявлению грубых нарушений, создающих прямую угрозу жизни и здоровью окружающих. В ходе рейдов было выявлено 17 случаев, когда водители мототранспорта находились в состоянии опьянения или отказывались от прохождения медицинского осмотра.

Алиса Дубинец