В АТОР заявили об исчезновении категории «горящих туров» в Турцию

Туры в Турцию на сентябрь за лето подорожали почти на 20%, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). По ее данным, «горящие туры» в Турцию исчезли как класс — чем раньше туристы бронируют отдых, тем дешевле он обходится.

По данным АТОР, в апреле и мае цены на туры в сентябре «находились на наиболее комфортных значениях», а к августу они выросли примерно на 20%, в отдельных популярных отелях — на 40% и более.

«Можно констатировать, что "горящие туры в Турцию" исчезли как класс. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах: "гореть" попросту нечему»,— отмечается в пресс-релизе ассоциации.

Сейчас октябрьские туры на курорты Антальи в среднем дешевле сентябрьских на 15–20%. Более того, туры на октябрь дешевле даже июньских, уточнили в АТОР. «Октябрь в Турции — самый бюджетный месяц всего пляжного сезона. Он дешевле сентября на 15–20%, а в люксе — до 30%»,— добавили эксперты.

В 2026 году за рубеж в общей сложности могут отправиться 14 млн российских туристов, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Год к году значение вырастет на 4,5%. Это почти в три с половиной раза ниже темпа 2025 года, когда рост достиг 15,5%. Выйти на докризисный уровень рынок не может из-за действующих ограничений на поездки в Европу и нехватки воздушного флота для развития новых массовых направлений.

Подробности — в материале «Ъ» «Туристы держатся в границах».