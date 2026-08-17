В нижегородском правительстве создали инспекцию госконтроля и надзора

Инспекцию государственного контроля и надзора создали в правительстве Нижегородской области. Она образована путем объединения госжилинспекции и инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, следует из указа губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», создание единого контролирующего органа в структуре правительства губернатор Глеб Никитин анонсировал в июне. Эту работу будет курировать Денис Исмагилов, переведенный с поста министра экономики на вновь созданную должность зампредседателя правительства.

Галина Шамберина