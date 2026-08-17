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В нижегородском правительстве создали инспекцию госконтроля и надзора

Инспекцию государственного контроля и надзора создали в правительстве Нижегородской области. Она образована путем объединения госжилинспекции и инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, следует из указа губернатора.

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», создание единого контролирующего органа в структуре правительства губернатор Глеб Никитин анонсировал в июне. Эту работу будет курировать Денис Исмагилов, переведенный с поста министра экономики на вновь созданную должность зампредседателя правительства.

Галина Шамберина