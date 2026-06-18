Нижегородское правительство намерено создать единый контролирующий орган

В правительстве Нижегородской области планируют создать единый орган, который будет курировать государственный и муниципальный контроль. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил на заседании заксобрания, представляя нового зампреда Дениса Исмагилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глава региона отметил, что изменение структуры правительства произошло в результате детально проработанной системы реформирования регионального контроля.

Он добавил, что новый орган в том числе будет обеспечивать координацию муниципального контроля. Кроме инспекционных функций он возьмет на себя роль методического координационного центра.

Галина Шамберина