Рост ВРП Нижегородской области замедлился до 0,8% в I полугодии 2026 года

Валовый региональный продукт (ВРП) Нижегородской области по предварительным итогам первого полугодия 2026 года вырос на 0,8%. В целом по России рост составил 0,3%, сообщили в нижегородском правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Среди причин сохранения роста замгубернатора Егор Поляков назвал работу оперштаба по вопросам деятельности предприятий в непростых экономических условиях. Ближайшее его заседание посвятят легкой промышленности.

По словам чиновника, наибольший рост в первом полугодии произошел в розничной торговле — на 5,6% в сопоставимых ценах. В ИТ-секторе он составил 4,2%, в агропромышленном комплексе — 2,5%. В обрабатывающей промышленности зафиксирован рост на 0,2%. «Сдерживающим фактором остается ситуация в строительстве, автопромышленности, металлургическом производстве и нефтепереработке», — рассказал Егор Поляков, не приведя цифр по этим отраслям.

Он напомнил, что рост ВРП Нижегородской области фиксируют шестой год подряд, но с учетом текущей ситуации и «осторожного курса на снижение ключевой ставки» к концу 2026 года нижегородское правительство значительного оживления экономики не ожидает, рассчитывая сохранить ее в нулевой зоне.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году рост ВРП Нижегородской области составил 1,1%. Наибольший рост был в ИТ-секторе (8%), розничной торговле (3,9%) и агропромышленном комплексе (4,6%). По обрабатывающим производствам он составлял 1,1%.

Галина Шамберина