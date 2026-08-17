Александр Олейников назначен замглавы управления СКР по Свердловской области

Подполковник юстиции Александр Олейников назначен заместителем руководителя следственного управления СКР по Свердловской области, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Олейников

Фото: СКР по Свердловской области Александр Олейников

Фото: СКР по Свердловской области

В 2010 году он окончил Курганский государственный университет и с сентября того же года начал работу в органах следствия. Подполковник Олейников прошел путь от следователя до руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел в управлении СКР по Курганской области. С декабря 2024 года замещал должность руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел в региональном ведомстве.

Приказ председателя СКР Александра Бастрыкина от 10 августа утвердил назначение Александра Олейникова на новую должность в Свердловской области.

Ирина Пичурина