Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Александр Олейников назначен замглавы управления СКР по Свердловской области

Подполковник юстиции Александр Олейников назначен заместителем руководителя следственного управления СКР по Свердловской области, сообщили в ведомстве.

Александр Олейников

Александр Олейников

Фото: СКР по Свердловской области

Александр Олейников

Фото: СКР по Свердловской области

В 2010 году он окончил Курганский государственный университет и с сентября того же года начал работу в органах следствия. Подполковник Олейников прошел путь от следователя до руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел в управлении СКР по Курганской области. С декабря 2024 года замещал должность руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел в региональном ведомстве.

Приказ председателя СКР Александра Бастрыкина от 10 августа утвердил назначение Александра Олейникова на новую должность в Свердловской области.

Ирина Пичурина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд