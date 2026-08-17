Франция хочет больше полиции, но не полицейской власти

Среди законов, которые утвердил Конституционный совет Франции,— закон с названием «Ответный удар» (RIPOST), который разрабатывался для того, чтобы развязать руки полиции. Идею прищучить распоясавшихся мелких преступников продвигал министр внутренних дел Лоран Нуньез. Конституционный совет идею поддержал, но текст подрезал — в духе «да, надо что-то делать», но при этом «нет, не настолько». Специальный корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов продолжает рассказ о новых законах страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

После терактов, массовых беспорядков, нападений на полицейских и роста уличной преступности французское общество все чаще требует от государства одного и того же: чтобы полиция могла действовать быстрее и жестче. Мэры говорят о том же. Им надоели нелегальные рейвы, городские родео на мотоциклах, превращенные в оружие фейерверки, наркотические «супермаркеты» и захват помещений сквоттерами.

Закон RIPOST облегчает «ответные удары» по правонарушителям, и со многим Конституционный совет согласился. Организатор нелегальной рейв-пати теперь рискует получить два года тюрьмы и €30 тыс. штрафа, участник — шесть месяцев и €7,5 тыс. Устроитель городского родео может сесть в тюрьму на три года или заплатить €75 тыс. штрафа, участие обойдется до €5 тыс. Продажа ставшего настоящей эпидемией «веселящего газа» — закиси азота — частным лицам запрещается. За распространение его в качестве наркотика предусмотрено до одного года тюрьмы и €3,75 тыс. штрафа, а за вождение автомобиля под его воздействием — до трех лет заключения. Казалось бы, именно этого и хотели мэры: дать им и полиции инструменты, которых раньше не хватало.

Но дальше начинается французское «да, но».

Конституционный совет, к примеру, отменил предусмотренную было законом возможность конфисковать и уничтожить в течение суток автомобиль или мотоцикл, который участвовал в городском родео.

Владелец должен иметь время защитить свои права. Нельзя просто сказать: вчера эта машина использовалась в нелегальных гонках, поэтому сегодня она пойдет под пресс.

Нельзя автоматически закрывать магазин, продающий пиротехнику, если нарушения правил продажи недостаточны для такого жесткого решения. Нельзя передавать сотрудникам частных охранных компаний полицейские полномочия.

Нельзя лишать заключенного даже по тяжелым уголовным статьям права на временный выход из тюрьмы, потому что тут отказ или согласие — прерогатива суда.

Во Франции полицию уважают гораздо больше, чем можно было бы подумать, глядя на телевизионные кадры демонстраций и столкновений. За последние годы она получила немало дополнительных инструментов. Камеры, дроны, административные штрафы, ускоренные процедуры — государство последовательно расширяет возможности контроля. Муниципальная полиция все чаще получает право на ношение оружия, если речь не идет о городе, которым руководят крайне левые или зеленые политики.

Общество прекрасно понимает, что без полиции не обеспечить нормальную жизнь. Когда во время футбольных матчей фанаты жгут автомобили, когда цыганские караваны занимают без спроса поля и сады, когда сотни людей устраивают нелегальный рейв рядом с жилыми домами, когда мотоциклисты гоняют по улицам вдоль и поперек, когда наркоторговцы пытаются установить свои порядки в иммигрантских кварталах, мало кто ждет от государства философских рассуждений о границах свободы. Требование простое: наведите порядок.

Но когда государство отвечает: хорошо, тогда мы дадим полиции право сделать вот это, вот это и еще вот это, возникает вопрос: а кто будет контролировать саму полицию? Франция за последние годы много раз жила в атмосфере «исключительных обстоятельств». Террористические атаки, чрезвычайное положение, пандемия, беспорядки, война в Европе. Каждый раз возникало искушение сказать: сейчас не время для обычных ограничений, нужно действовать без оглядки на законы. Но французская Конституция устроена так, что даже знаменитое «Отечество в опасности» не является универсальным паролем, открывающим власти все двери.

История вокруг утверждения RIPOST это лишний раз показывает. Законодатель хотел дать государству быстрые и сильные средства ответа. Конституционный совет в целом согласился с этой логикой, но одновременно напомнил: скорость не отменяет права на защиту, безопасность не отменяет презумпцию невиновности, борьба с преступностью не может идти сомнительными с точки зрения права способами.

Государство должно быть сильным, но оно не может быть сильнее Конституции.

Правительство говорит о необходимости «немедленных ответов», а Конституционный совет напоминает, что «немедленно» не означает «как угодно», что цель не оправдывает средства и что лучше не рубить лес, если щепки полетят.

Французы требуют безопасности. Они хотят, чтобы государство защищало их от тех, кто нарушает порядок на улицах. Но историческая память подсказывает им и другое: государство, которому однажды дали чрезвычайные полномочия по самой уважительной причине, не всегда добровольно возвращает их обратно. Конституционных судей не зря называют «мудрецами» — их задача подняться над ситуацией, а не выступать представителями общественного раздражения. Таков французский ответ на постоянно возвращающийся вопрос о «сильной руке». Француз хочет сильную полицию, но совсем не хочет жить в стране, где сильная полиция сможет делать все, что сочтет нужным.